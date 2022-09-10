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MERKÜR RETROSU VE DOLUNAY BİR ARADA! - 2022 Merkür Retrosu hangi burçları etkiliyor, ne zaman bitecek?

9 Eylül'den itibaren etkileri görülmeye başlanan ve dolunayın da etkisiyle 10 Eylül sabah saatlerinde önce terazi ardından da balık burçlarını etkisi altına alması beklenen Merkür Retrosu, astrolojiye ilgisi olanlar tarafından araştırılıyor. Dolunay ile buluşan Merkür Retrosunun hayatına etkisini öğrenmek isteyen vatandaşlar 2022 Merkür Retrosu hangi burçları etkiliyor, ne zaman bitecek? sorularının cevabını araştırıyor. İşte Merkür Retrosu ile ilgili tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 14:00
MERKÜR RETROSU VE DOLUNAY BİR ARADA! - 2022 Merkür Retrosu hangi burçları etkiliyor, ne zaman bitecek?

Eylül ayının 2. haftasında bizleri karşılayan Merkür Retrosu, dolunayın da etkisiyle birçok burçta kendisini gösteriyor. Eylül ayının güçlü değişim ve dönüşüm enerjileri barındırdığını söyleyen astroloji uzmanlarının bu açıklamalarının ardından vatandaşlar Merkür Retrosunun hangi burçları etkilediğini ve ne zaman biteceğini araştırıyor. İşte retro hakkında tüm bilinmesi gerekenler...

2022 MERKÜR RETROSU HANGİ BURÇLARI ETKİLİYOR?

Bu hafta Dolunay ve Merkür retrosu bizleri birlikte karşılıyor. Eylül güçlü değişim ve dönüşüm enerjileri barındıracak. 10 Eylül'de sabah saatlerinde Terazi burcunda Merkür retrosu gerçekleşirken, öğlen saatlerinde ise Balık burcunda Neptün etkili bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay bize balık sembolizminin etkilerini hissettirecek. Biraz daha kabuğumuza çekilmek isteyeceğimiz, içimize döneceğimiz, duygusallığın had safhada olduğu zamanlar geçirebiliriz. Spiritüel ve mistik konulara daha fazla ilgi gösterebiliriz. Öz şifa için oldukça uygun bir zaman.

TEMKİNLİ OLMAKTA FAYDA VAR

Aynı zamanda sudan gelebilecek tehlikelere, zehirlenmelere, bağımlılıklara, aldanma ve aldatmalara dikkat. Gerçekleri görmekte zorlanabiliriz, yanıltıcı insanlara karşı temkinli olunmalı. Kurban rolüne girmeden, gerçeklikten kopmadan, akışta kalarak hareket etmemiz gereken bir dönem.

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN? Merkür retrosu nedir? Devamını Oku BUNU DA OKU

TERAZİ BURCU DİKKAT!

Terazi burcundaki Retro ise ilişkiler, hak, hukuk, adalet alanında dönüşümler getirecek. Retro zamanları yeni başlangıçlar için çok uygun olmasa da, hak edişlere göre yenilikler getirebilir. Bazıları kişisel haritalarına aldıkları etkilere göre yeni bir ilişkiye adım atabilir, bazı mevcut ilişkiler ise sona erebilir.

Her ne kadar retro ile gelen metro ile döner desek de, yarım kalan ilişkiler bu dönemde tamamlanabilir. Yaptığımız iyiliklerin de, haksızlıkların da karşımıza çıkacağı zamanlar geldi!

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

Her yıl birkaç kez görülen Merkür Retrosu 2022 yılında 4 kez gerçekleşecek. 10 Eylül'de başlayacak olan Merkür Retrosunun etkilerinin bir süre devam etmesi bekleniyor.

2022 MERKÜR RETROSU TARİHLERİ

  • 15 Ocak Merkür Retrosu
  • 10 Mayıs Merkür Retrosu
  • 10 Eylül Merkür Retrosu
  • 30 Aralık Merkür Retrosu

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