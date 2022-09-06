Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 6 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 6 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 6 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 12:59
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 6 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Vatandaşların anbean takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ediyor. Euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesiyle piyasalarda dengesizlik yaşanırken dolar ve altın kurlarıyla yakından ilgili vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 6 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

6 EYLÜL 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,22 (Alış) - 18,23 (Satış)

EURO: 18,15 (Alış) - 18,16 (Satış)

STERLİN: 21,08 (Alış) - 21,18 (Satış)

1 DOLAR = 18,22 TL

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 1002,87 (Alış) - 1003,03 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.655,00 (Alış) - 1.670,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.300,00 (Alış) - 3.337,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.600,00 (Alış) - 6.650,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.743,00 (Alış) - 6.845,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 12.57 itibarıyla güncellenmiştir.

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