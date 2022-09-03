Haberler Haberler METEOROLOJİ'DEN PLANLARI SUYA DÜŞÜREN UYARI! Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 - 4 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu | Cumartesi Pazar yağmur yağacak mı?

METEOROLOJİ'DEN PLANLARI SUYA DÜŞÜREN UYARI! Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 - 4 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu | Cumartesi Pazar yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonuna ilişkin hava durumu raporuınu resemi sitesinde yayınladı. Cumartesi Pazar günleri için plan yapan vatandaşlar yağmur yağıp yağmayacağını merak ederken arama motorlarında Hafta sonu hava nasıl olacak? Cumartesi Pazar yağmur yağacak mı? soruları en çok aratılanlar arasına girdi. İşte 3 - 4 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu ve illere göre hava durumu haritası...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 09:30
METEOROLOJİ'DEN PLANLARI SUYA DÜŞÜREN UYARI! Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 - 4 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu | Cumartesi Pazar yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklanan son verilerine göre, sonbaharın ilk günlerine denk gelen hafta sonu, hava durumu yazın geride kaldığını hissettirecek. Hafta boyunca yapılan uyarılara rağmen başta İstanbul olmak üzere birçok kente beklenen yağışların düşmemesi üzerine uzmanlar, kuvvetli sağanağın hafta sonuna kaydığını bildirdi. Bunun üzerine hafta sonu plan yapan vatandaşlar, havanın nasıl olacağını araştırımaya başladı. Peki Hafta sonu hava nasıl olacak? Cumartesi Pazar yağmur yağacak mı? İşte 3 - 4 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu ve illere göre haritalı hava durumu...

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Ülke genelinde hafta içi beklenen yağışlar, başta İstanbul olmak üzere birçok kentte tahmin edildiği kadar etkili olmadı. Sonbaharın ilk günleriyle birlikte yağışların önümüzdeki günlere taşındığını kaydeden Meeoroloji uzmanları ise hafta sonuna ilişkin vatandaşlara uyarılarda bulundu. Cumartesi günü başlaması beklenen yağışlar hafta sonu boyunca ülkenin kuzey bölgelerdinde devam edecekken Marmara ve Karadeniz Bölgeleri için vatandaşlara, mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

CUMARTESİ PAZAR YAĞMUR YAĞACAK MI?

Cumartesi günü Marmara ile Karadeniz'in doğusunda kuvvetli olarak beklenen yağışlar, pazar günü ise etkisini biraz daha azaltarak iç bölgelere de yayılacak. Hissedilen sıcaklığın yüksek nem miktarı ile birlikte artması beklenirken Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklık uyarısı hafta boyu devam edecek.

3 - 4 EYLÜL İSTANBUL HAVA DURUMU

3 - 4 EYLÜL ANKARA HAVA DURUMU

3 - 4 EYLÜL İZMİR HAVA DURUMU

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