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YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022 ÖSYM üniversite tercihleri ne zaman belli olacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerini tamamlayan milyonlarca aday, üniversite tercihlerinin açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Hayalindeki üniversiteye gitmek ve istediği bölümü okumak isteyen adaylar için YKS 2022 üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 09:32 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 09:40
YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022 ÖSYM üniversite tercihleri ne zaman belli olacak?

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2022 | Üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, hangi üniversitede okuyacağını merak eden milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından araştırılmaya başladı. Peki, 5 Ağustos Cuma günü itibarıyla sona eren YKS tercih işlemleri ne zaman sonuçlanacak? YKS üniversite tercihleri ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

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YKS 2022 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi açıklama ÖSYM tarafından henüz yapılmadı. 5 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanan tercih işlemleri ardından belli olacak sonuçlar için yapılacak resmi açıklamalar haberimizde yer alacak.

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2022 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler hangi okulda lisans ya da ön lisans eğitimi alacağını öğrenebilecek.

2022-2023 yılı eğitim öğretim yılı üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında kabul edilecek.

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