ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ | 2022 - 2023 üniversite zamlı harç ücretleri ne kadar oldu? - Fakültelere göre harç ücretleri!

Üniversite harç ücretlerine yapılan zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı ve milyonlarca üniversite öğrencisi üniversite harçlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Yapılan yüzde 36'lık artışın ardından, 2. öğretimde okuyan öğrenciler ne kadar harç ücreti ödeyeceklerini sorgulamaya koyuldu. İşte fakülte fakülte 2022- 2023 harç ücretleri!
ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Harç ücretleri Tıp Fakültesi'nde 706 liradan 961 liraya, Hukuk Fakültesi'nde 374 liradan 509 liraya, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri'nde 590 liradan 804 liraya çıkartıldı.
2022-2023 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ
- Tıp fakülteleri: 961 TL
- Diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri: 804 TL
- Veterinerlik : 629 TL
- Pilotaj: 765 TL
- Bilgisayar: 630 TL
- Mühendislik ve mimarlık: 630 TL
- Güzel Sanatlar: 513 TL
- Fen Edebiyat: 463 TL
- Hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler: 509 TL
- İletişim, eğitim, İlahiyat ve yabancı dil: 463 TL
- Açık Öğretim: 105 TL
- Konservatuvar: 958 TL
- Turizm: 463 TL
UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ
- Veterinerlik fakültesi: 3.471 TL
- Pilotaj: 6.944 TL
- Bilgisayar: 2.486 TL
- Mühendislik: 2.486 TL
- Mimarlık: 2.486 TL
- Güzel sanatlar: 3.130 TL
- Fen edebiyat: 2.084 TL
- Hukuk, iktisat, işletme ve siyasal bilgiler: 1.879 TL
- İlahiyat, eğitim ve yabancı diller: 1.670 TL
- İletişim fakültesi: 1.564 TL