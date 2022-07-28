Haberler Haberler AÖF 2 YILLIK VE 4 YILLIK TABAN PUANLARI NEDİR? | Açıköğretim Fakültesi 2022 puanları - AÖF ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ

AÖF 2 YILLIK VE 4 YILLIK TABAN PUANLARI NEDİR? | Açıköğretim Fakültesi 2022 puanları - AÖF ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ

Anadolu Üniversitesi AÖF üniversite bölümleri ile 2 yıllık ve 4 yıllık fakültelerin taban puanları araştırılmaya başladı. 27 Temmuz 2022 itibarıyla başlayan üniversite tercihleriyle birlikte, üniversite tercih listesi hazırlayan milyonlarca üniversite öğrencisi adayı, açıköğretim eğitiminin detaylarını da merak etmeye başladı. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF bölümleri neler, puanları kaç? İşte AÖF 2022 tercih işlemlerine ve puanlarına dair detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 12:30
AÖF 2 YILLIK VE 4 YILLIK TABAN PUANLARI NEDİR? | Açıköğretim Fakültesi 2022 puanları - AÖF ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ

Anadolu Üniversitesi AÖF üniversite bölümleri kodları ve Anadolu Üniversitesi lisans - ön lisans üniversite bölümleri, tercih yapacak milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başladı. AÖF 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerinin taban puanlarını merak edenler için Açık Öğretim Fakültesi'ne dair detaylar haberimizde...

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