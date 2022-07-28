AÖF 2 YILLIK VE 4 YILLIK TABAN PUANLARI NEDİR? | Açıköğretim Fakültesi 2022 puanları - AÖF ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ

Anadolu Üniversitesi AÖF üniversite bölümleri kodları ve Anadolu Üniversitesi lisans - ön lisans üniversite bölümleri, tercih yapacak milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başladı. AÖF 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerinin taban puanlarını merak edenler için Açık Öğretim Fakültesi'ne dair detaylar haberimizde...

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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF 2 YILLIK VE 4 YILLIK TABAN PUANLARI VE AÖF LİSANS - ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

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