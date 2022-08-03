Haberler Haberler ÖSYM GİRİŞ EKRANI - ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ 2022 | YKS tercihi nasıl yapılır, tercihler için son tarih ne zaman?

ÖSYM GİRİŞ EKRANI - ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ 2022 | YKS tercihi nasıl yapılır, tercihler için son tarih ne zaman?

Üniversite tercihi yapmak isteyen milyonlarca genç, adım adım tercih işlemlerinin nasıl yapıldığını ve üniversite kodlarının nasıl öğrenileceğini araştırmaya devam ediyor. 27 Temmuz Çarşamba günü başlayan YKS tercihlerini ÖSYM'nin web sitesi üzerinden aday girişi yaparak tamamlamak isteyen adaylar, üniversite tercihleri için son tarihi öğrenmek istiyor. İşte üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gerekenler ve YKS 2022 tercih işlemlerine dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 09:10 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 09:32
ÖSYM GİRİŞ EKRANI - ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ 2022 | YKS tercihi nasıl yapılır, tercihler için son tarih ne zaman?

ÖSYM tercih ekranı milyonlarca üniversite öğrencisi adayının gündeminde yerini aldı ve tercih işlemlerini tamamlamak isteyen adaylar, YKS tercihlerinin nasıl yapılacağını, tercih döneminin ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. İşte tercih yapacak adaylar için YKS 2022 üniversite tercih işlemlerine dair bilinmesi gerekenler...

YKS 2022 TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

2022 YKS tercihleri 27 Temmuz'da başladı. Tercih dönemi için son tarih ise 5 Ağustos olarak belirlendi.

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ÜNİVERSİTE TERCİH EKRANI - ÖSYM AİS GİRİŞ

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI - ÖSYM SONUÇ EKRANI

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden yapabiliyor. Aday öğrencilerin 24 tercih hakkı bulunuyor.

YKS 2022 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

5 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanacak üniversite tercih işlemlerinin ardından sonuçlar belli olacak. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih, yapılacak resmi açıklamanın ardından haberimizde yer alacak.

ÜNİVERSİTE TERCİH EKRANI - ÖSYM AİS GİRİŞ

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI - ÖSYM SONUÇ EKRANI

2022 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VEKONTENJANLARI KILAVUZU

ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Üniversite tercihleri hakkında her detaya hakim olmak.
  • Üniversite ve bölüm listesi hazırlamak.
  • Üniversite tercih fuarlarına gitmek.
  • Lise rehberlik öğretmenlerinden destek almak.
  • Üniversiteleri gezmek.
  • Bölümlerin avantajlarına ve dezavantajlarına göz atmak.
  • Şehir değiştirmeyi düşünenler için gidilecek şehir ile ilgili bilgi edinmek.

Üniversite tercihini yaparken adayların sıralama ve puanının yetmeyeceği üniversiteleri listeye eklememesi önemlidir. Adayın tercih yelpazesini geniş tutması üniversiteye giriş şansını arttırmaktadır.

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