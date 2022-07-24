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BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2022 Bekçi alımı sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

Bekçilik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, milyonlarca bekçi adayı tarafından merak edilenler arasında yerini aldı. 17 Temmuz Pazar günü tamamlanacak sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarih araştırılmaya başladı. İşte ülke genelinde toplam 3 bin 250 kişinin istihdam edileceği ve bu alımın 700'ünün İstanbul'da yapılacağı bekçi alımı sınavına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 15:33 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 16:03
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2022 Bekçi alımı sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

Bekçi alımı sınavının sonuçlarını öğrenmek isteyen binlerce bekçi adayı, bekçilik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve sınav sonuçlarına nereden bakılacağını araştırmaya başladı. Peki, 2022 bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nasıl erişim sağlanacak? İşte bekçilik sınav sonuçlarına dair detaylar...

2022 BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları 5 Ağustos 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi www.meb.gov.tr.üzerinden ilan edilecek.

BEKÇİLİK SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Tek oturum halinde yapılan ve "Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür" konularından oluşan bekçilik sınavında 5 (beş) cevap seçeneği yer alacak ve 100 soru için toplam 120 dakika süre verilecek.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

1. Yazılı Sınavda başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.

2. Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

a) Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
b) Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.
c) Fiziki Yeterlilik Sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.

3. Fiziki Yeterlilik Sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

SÖZLÜ SINAV

1. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.

2. Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

3. Adaylar,
a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

4. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

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