🐏🍬RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2022 | En güzel ve en anlamlı bayram mesajları - Facebook, Whatsapp, Instagram🐏🍬

Kurban Bayramı'nda sevdiklerine, yakınlarına ve büyüklerine en güzel ve en özgün bayram tebriği mesajı göndermek isteyenler, 2022 Kurban Bayramı mesajlarını araştırmaya başladı. Uzaktakileri yakın edecek ve okunduğunda tebessüm ettirecek en güzel bayram mesajları fotomac.com.tr'de!

RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022 - FACEBOOK, INSTAGRAM, WHATSAPP

Bayram dediğin gelir geçer, önemli olan çevrendeki beşer! Sarıl her bir sevdiğine, bayram ancak öyle güzel geçer!

Evlerde dolu insanlar, sofralarda kavurmalar; Kurban Bayramı böyle geçer, nerede harçlık isteyen minikler?

Kavurmalar sıcak sıcak, tatlılar da yutulacak! Kurban Bayramını'nın tadı, işte böyle çıkacak! Kurban Bayramı'nız kutlu olsun!

Baklavalar dizi dizi, kurbanlıklar bekler bizi. Bayram geldi mi zilimizi, çalar çocuklar mini mini! Bayramınız mübarek olsun...

Kurban Bayramı'nda çaldığın kapıdan bakma, bir elinle vereceğini öteki elinle tutma... Kurbanlık hayrınız kabul; Bayramınız mübarek olsun!

Bugün bayram, sevin sevilelim. Bugün bayram, gülün gülüverelim. Bugün bayram, en güzel giysilerimizi giyelim. Bugün bayram, kalkın sevdiklerimize gidelim! Bayramınız kutlu olsun...

Küslerin barıştığı, ellerin tutuştuğu, yüzlerin gülüştüğü nice bayramlar olsun... Sohbetimiz daim olsun... İyi Bayramlar!

Allah'a şükürler olsun ki seni doyurmadı mı? Sofranı bereketlendirmedi mi? Kurban Bayramı'nda uzanan her el gök yüzünden bir işaret olsun... Bayramın mübarek olsun....

Yüreklerin kavuştuğu, dargınların barıştığı, zordakilerin ferahladığı nice bayramlar olsun; Kurban Bayramı'nız kutlu olsun!

Kurban Bayramı evlerinize huzur, sofralarınıza bereket, göğsünüze ferahlık, evlerinize misafir getirsin... Bayramınız mübarek olsun.

Beretli sofralar paylaştıkça artar, Kurban Bayramları bereketi tartar! Kurban Bayramı'nız kutlu olsun...

Kurban Bayramı'nda sofranızdan etiniz, yanınızdan sevdikleriniz, yüzünüzden gamzeniz eksik olmasın! Kurban Bayramı'nız mübarek olsun.

Paylaştıkça artar, verdikçe çoğalır; Kurban Bayramı'nda her sofrada birinin tuzu vardır. Allah kurbanlarınızı kabul etsin. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun.