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KONYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? | Diyanet'e göre 2022 Konya Kurban Bayramı namazı ne zaman? Bayram namazı nasıl kılınır?

Müslüman alemi için oldukça önemli olan ve manevi bir bütünlüğü ifade eden bayram namazı, bayram sabahı erkenden cemaat ile birlikte kılınmaktadır. Hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda kılınan bayram namazının faziletleri oldukça önemlidir. Peki, Kurban Bayramı'nda nasıl namaz kılınır, bayram namazında hangi dualar okunur? Birçok müslümana ev sahipliği yapan Konya'da bayram namazı ne zaman kılınacak? İşte Diyanet'e göre 2022 Kurban Bayramı Konya bayram namazı saati...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 11:01 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 11:10
KONYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? | Diyanet'e göre 2022 Konya Kurban Bayramı namazı ne zaman? Bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı kılarak evlerine bayramı getirmek isteyen milyonlarca Müslüman, il il Kurban Bayramı namaz saatlerini araştırmaya başladı. 2022 Konya bayram namazı saatlerini merak edenler ve sorgulayanlar için Konya bayram namaz saati ve bayram namazının nasıl kılındığına dair detaylar haberimizde...

KONYA BAYRAM NAMAZI SAATİ - 2022 KURBAN BAYRAMI

Diyanet'in paylaştığı bilgiye göre, 9 Temmuz 2022 sabahı cemaatle birlikte kılınacak Bayram Namazı saati Konya için 06.09 olarak belirlendi.

Konyalılar Kurban Bayramı namazını 06.09'da kılacak ve ardından, verilecek Bayram Hutbesini dinleyecek.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? | İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ Devamını Oku BUNU DA OKU

BAYRAM NAMAZININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ

  • Toplu kılınan bayram namazı, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştirir, bayram kutlamasına vesile olur.
  • Namazın ardından cami bahçesinde cemaat bayramlaşır ve toplumsal duygular, beraberlik güçlenir.
  • Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunan hutbe, topluma yol gösterici nitelikte olur.
  • Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) bayram namazı için şöyle buyurur:

"Allahü teala bayram sabahı meleklere emreder. Onlar da yeryüzüne inip sokak ağızlarında, yol başlarında dururlar. İnsan ve cinden başka bütün yaratıkların işitecekleri bir sesle şöyle seslenirler: 'Ey Muhammed ümmeti! Azı kabul edip büyük karşılıklar ihsan eden ve büyük günahları bağışlayan Rabbinize çıkınız' derler. Onlar da cami ve mescidlere çıkarlar. Namazlarını kılıp dualarını ettiklerinde Allahü teala onların her işini görür, görülmedik bir işleri kalmaz. Bütün günahlarını affeder. Bu halde onlar mağfiret olunmuş olarak dönerler."

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