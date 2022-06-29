Haberler Haberler AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ BELGESİ | AUZEF telafi sınavları ne zaman, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? - AKSİS SINAV YERLERİ

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ BELGESİ | AUZEF telafi sınavları ne zaman, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? - AKSİS SINAV YERLERİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören binlerce öğrenci AUZEF bütünleme (final) sınavı tarihlerini ve sınav giriş belgelerinin nasıl alınacağını araştırmaya başladı. Peki, AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri açıklandı mı, AKSİS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte AUZEF 2022 Bahar Dönemi bütünleme sınavına dair detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 12:20 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 12:30
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ BELGESİ | AUZEF telafi sınavları ne zaman, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? - AKSİS SINAV YERLERİ

AUZEF 2022 bütünleme (telafi) sınavı giriş belgeleri binlerce öğrenci tarafından araştırılmaya başladı. AUZEF 3 ders sınavlarının ne zaman yapılacağı merak edilenler arasında yerini aldı. İşte AUZEF bütünleme sınavı tarihleri ve giriş belgelerine dair merak edilenler...

AKSİS AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2022 AUZEF telafi sınavı giriş belgeleri henüz AKSİS otomasyon sistemi üzerinden erişime açılmadı. Sınav yerlerinin bugün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Sınav yerleri açıklandıktan sonra, öğrenciler, ttps://auzefsinav.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilecek

AUZEF SINAV YERİ GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN BURAYA TIKLABİLİRSİNİZ.

AUZEF 2022 BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi'nin sınav takvimine göre AUZEF bütünleme sınavları 2 - 3 Temmuz 2022'da yapılacak.

AUZEF MEZUNİYETE 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı 24 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

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