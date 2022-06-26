SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? | 26 Haziran Survivor 2022 2. eleme adayı ve Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim!

Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı, Hikmet Tuğsuz, Ayşe Yüksel ve Batuhan Karacakaya'nın şampiyon olmak için kıyasıya rekabet ettiği Survivor 2022'nin yeni bölümünde Batuhan Karacakaya bireysel dokunulmazlığı kazandı ve Hikmet Tuğsuz eleme adayı oldu. İşte 26 Haziran Survivor'da dokunulmazlık ve eleme adayı heyecanına dair merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR'DA 2. BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANACAK?

Survivor All Star 146. yeni bölümde bireysek dokunulmazlığı kazanan 2. isim tekrardan Batuhan Karacakaya oldu.

SURVIVOR ALL STAR'DA HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLACAK?

Survivor All Star 146. yeni bölümde haftanın 2. eleme adayı Hikmet Tuğsuz oldu.

SURVIVOR ALL STAR'DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın 1. eleme adayı Nisa Bölükbaşı olurken, bireysel dokunulmazlığın sahibi Batuhan Karacakaya oldu.

SURVIVOR 2022 FİNALE KALAN YARIŞMACILAR

Adem Kılıçcı

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Ayşe Yüksel

Batuhan Karacakaya