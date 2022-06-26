Haberler Haberler SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? | 26 Haziran Survivor 2022 2. eleme adayı ve Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim!

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? | 26 Haziran Survivor 2022 2. eleme adayı ve Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim!

TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan Survivor All Star 2022'de final için son dönemeçe gelindi ve finale 4 gün kala Survivor'da bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacının alacağı ve haftanın 2. eleme adayının kim olduğu belli oldu. Peki, Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı, Hikmet Tuğsuz, Ayşe Yüksel ve Batuhan Karacakaya'nın şampiyonluk için mücadele edeceği yeni bölümde kim bireysel dokunulmazlığı kazandı, kim haftanın 2. eleme adayı oldu? İşte 26 Haziran Pazar akşamı ekrana gelecek Survivor yeni bölüme dair detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 00:16
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? | 26 Haziran Survivor 2022 2. eleme adayı ve Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim!

Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı, Hikmet Tuğsuz, Ayşe Yüksel ve Batuhan Karacakaya'nın şampiyon olmak için kıyasıya rekabet ettiği Survivor 2022'nin yeni bölümünde Batuhan Karacakaya bireysel dokunulmazlığı kazandı ve Hikmet Tuğsuz eleme adayı oldu. İşte 26 Haziran Survivor'da dokunulmazlık ve eleme adayı heyecanına dair merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR'DA 2. BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANACAK?

Survivor All Star 146. yeni bölümde bireysek dokunulmazlığı kazanan 2. isim tekrardan Batuhan Karacakaya oldu.

SURVIVOR ALL STAR'DA HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLACAK?

Survivor All Star 146. yeni bölümde haftanın 2. eleme adayı Hikmet Tuğsuz oldu.

SURVIVOR ALL STAR'DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın 1. eleme adayı Nisa Bölükbaşı olurken, bireysel dokunulmazlığın sahibi Batuhan Karacakaya oldu.

SURVIVOR 2022 FİNALE KALAN YARIŞMACILAR

Adem Kılıçcı
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Ayşe Yüksel
Batuhan Karacakaya

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