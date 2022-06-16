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Asgari ücret için ara zam yöntemi! Asgari ücret gelirini arttıracak hamleler geliyor...

ASGARİ ÜCRET - TÜİK'in enflasyon oranlarını açıklamasının ardından asgari ücrette düzenleme beklentisi bulunuyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretliler de dahil çalışanların gelirini arttıracak düzenlemeler yapılmasının talimatını verdiğini duyurmuştu. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından çalışmalar başladı. Peki, asgari ücrette ne gibi yenilikler yapılacak? Asgari ücrete zam gelecek mi? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 09:29 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 09:30
Asgari ücret için ara zam yöntemi! Asgari ücret gelirini arttıracak hamleler geliyor...
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YÖNTEMİ - Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zam haberine çevirildi. Son olarak büyük bir zam yapılan asgari ücret 4 bin 253 lira olmuştu. TÜİK'in enflasyon oranını açıklaması ile ara zam haberi merakla bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAM KONUSUNDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI!

Sabah'ın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından, asgari ücret konusunda ilgili kurumlarla çalışma başlattı. 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon oranının ardından ilk altı aylık enflasyon oranı belirlenecek, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı açıklanacak.

ARA ZAM ORANINI HAZİRAN ENFLASYON ORANI BELİRLEYECEK!

Asgari ücretliye ara zamda 6 aylık zam oranı da belirleyici olacak. Yılın ilk 5 ayında enflasyon yüzde 35.64 olmuştu. Öte yandan asgari ücrette gelir vergisi kaldırılmıştı. Asgari ücrette işverene 876 liralık prim maliyeti bulunuyordu. Görüşülen konular arasında işverene prim desteği de bulunuyor.

İŞTE ASGARİ ÜCRET ARA ZAM HAMLELERİ

1- Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretliler rahatlatılacak. Yılbaşında tüm çalışanların durumları gözden geçirilerek, herkesin hakkını alması sağlanacak.

2- Sosyal yardım yelpazesi genişletilecek.

3- AK Parti enflasyondan etkilenen işçi, memur, emekli, çiftçi, kamu görevlisi, yaşlı, genç bütün kesimlere yönelik anket yaptırıyor. Gelen taleplere göre sosyal politikalar ve ekonomik destekler güncellenecek.

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