KREDİ VE KREDİ KARTLARINDA ASGARİ ÖDEME NE KADAR OLDU? BDDK yeni düzenlemesi nasıl olacak, asgari ödemeler neye göre belirlenecek?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan adımlar kapsamında, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirleri duyurarak ödemeler hakkında yapılan yeni düzenlemeyi açıkladı. Tüketici kredilerinde genel vade sınırı 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirlenirken; limiti 25 bin TL üzeri olan kredi kartlarının asgari ödeme tutarında da değişikliğe gidilerek dönem borcunun asgari tutarının yüzde 20'den 40'a çıkarılmasına karar verildi. Peki, ödemeler nasıl yapılacak, yeni düzenlemede kredi kartı asgari ödeme tutarı artacak mı? İşte detaylar...

KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEMESİ NE KADAR OLDU, AYLIK ÖDEME YÜZDE KAÇ ARTIRILDI?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı 50 bin Türk lirasının üzerinde 100 bin Türk Lirasının altında olan krediler için 24 ay, 100 bin Türk lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlenmesine karar verdi.

Kredi kartı ödemelerinde de düzenlemeye giden BDDK, limiti 25 bin Türk lirasının altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si; limiti 25 bin Türk lirasının üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlenmesini kararlaştırdı.

Böylece, eskiden dönem borcu 10 bin olan bir kişinin asgari ödeme tutarı 2 bin iken bu kararla birlikte 4 bine çıkmış oldu. Limiti 25 bin TL'nin altında olan kredi kartları ise bu kararın dışında bırakıldı.

BBDK YENİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

BDDK, devam etmekte olan çalışmalar kapsamında ise; konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması, ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi, yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk ağırlığının artırılması, yurt dışı yerleşiklere tahsisli swap imkanının getirilmesi hususlarında gerekli adımların hızlıca atılacağının altını çizdi ve yapılacak çalışmaları şöyle açıkladı:

"Konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması, ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi, yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk ağırlığının artırılması ve yurt dışı yerleşiklere tahsisli swap imkanının getirilmesi hususlarında gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır."