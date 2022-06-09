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SALAMURA YAPRAK NASIL YAPILIR? | Asma yaprağı nasıl saklanır? Yaprak salamura suyunun tarifi ve yaprak basmanın püf noktası!

Asma yapraklarından yaprak salamura yapmak isteyenler, 'yaprak salamura nasıl yapılır, yaprak salamura suyu nasıl hazırlanır? Yaprak salamura basmanın püf noktası nedir?' sorularının cevabını araştırmaya devam ediyor. İşte mevsiminde toplanan taze yapraklardan evde salamura yaprak tarifi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 10:04
SALAMURA YAPRAK NASIL YAPILIR? | Asma yaprağı nasıl saklanır? Yaprak salamura suyunun tarifi ve yaprak basmanın püf noktası!

'Üzüm yapraklarından nasıl salamura yapılır, asma yaprağı nasıl salamuraya basılır?' soruları gündemde yerini aldı. Kış aylarında da yaprak sarma yemek isteyen binlerce binlerce vatandaş, salamura yaprak tarifini araştırmaya başladı. Peki, salamura yaprak nasıl yapılır? Evde salamura yaprak suyu nasıl hazırlanır, malzemeleri nedir? İşte salamura yaprak yapılışına dair merak edilenler...

ASMA YAPRAĞI SALAMURASI TARİFİ

Asma Yaprağı Salamurası İçin Gerekli Malzemeler:

  • 2 kilo asma yaprağı
  • Yeteri kadar salamura tuzu
  • Yeteri kadar kaynatılmış soğutulmuş su
  • 5 kiloluk bidon

Asma Yaprağı Salamurası Nasıl Yapılır?

  • Yaprağın damarlı kısmı üste gelecek şekilde büyüklüğüne göre yaprağa 1 ya da 2 tutam tuz serpilir ve bu işlem üst üste 15-20 yaprak olana kadar devam eder daha sonra dikkatlice yine damarlı kısım üste gelecek şekilde bidona yerleştirilip sıkıca bastırılır.
  • Yaprakların tamamı bitene kadar bu işleme devam edilir ve son olarak en üste tekrar tuz serpilir.
  • Yaprakların üzerine yassı temiz bir taş konarak bidon dolana kadar su eklenir.
  • Ağzı sıkıca kapatılır.
  • Güneş görmeyen serin bir yerde 10 gün bekletilir.
  • Bu sürede hazırda tuzlu su bekletilmesi gerekir çünkü su azalabilir, bu durumda su eklenir.
  • Tuzlu suyun tuzunu ayarlamak için de tuzu ekledikten sonra içine 1 yumurta koyun yumurta yüzeye çıkarsa suyunuzun tuz oranı yeterlidir.
  • Aynı zamanda su taşma da yapabilir.
  • Bu nedenle bidonun altına leğen konulması önerilir.

SALAMURA YAPRAĞIN PÜF NOKTASI

Salamura yaparken yaprakların yıkanmayacak olması önemlidir. Kullanacağınız zaman 3-4 saat öncesinden suda bekletip daha sonra yaprakları yıkayarak tüketebilirsiniz.

Salamura yapmadan önce yaprakları 1 gece dinlendirmeniz önerilir.

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