SİNEK ISIRIĞINA NE İYİ GELİR? | Sivrisinek kaşıntısı nasıl geçer? Sinek ısırığı nasıl önlenir? Evde doğal yöntemlerle sinek ısırıklarına son!

'Sivrisinek ısırıklarına ne iyi gelir, kaşıntı ve şişlik nasıl geçer? Sivrisinek ısırmalarında vücuda ne sürülmesi gerekir?' sorularının cevabı araştırılmaya devam ediyor ve özellikle de yaz aylarında açık havada birçok kişinin rahatsız olduğu sivrisinek ısırıkları, gündemde yerini alıyor. İşte evde uygulayacağınız doğal yöntemlerle 'sinek ısırıklarına elveda' demenin yolları...

SİNEK ISIRIĞI NEDEN OLUR, SİVRİSİNEKLER NEDEN ISIRIR?

Sivrisinekler, insanları ısırdıklarında küçük ya da büyük birçok etkiye sebep olabilir. Kaşıntı, şişlik gibi sorunlar önlenebilir olsa da, sivrisineklerin hastalık bulaştırdığı da bilinmektedir. Sivrisinek ısırıkları nadiren ciddi derecede alerjik durumlara sebep olsa da; sivrisinek tarafından ısırılan kişilerde nefes alma güçlüğü, vücudun tamamında gözlemlenen kızarıklıklar, boğazın kapanmaya başlaması gibi ciddi alerjen reaksiyonlar da gözlenebilir. Bu gibi durumlarda en kısa süre içerisinde bir acil servise başvurulması önerilir.

Kaşıntı, şişlik ve kızarıklık gibi durumlar ise evde bulunan malzemelerle kolaylıkla geçirilebilir.

SİVRİSİNEK ISIRIĞI NASIL GEÇER, NE SÜRMEK GEREKİR?

Limon

Sivrisinek ısırıklarının ortaya çıkardığı alerjik reaksiyonu durdurmanın en etkili yollarından biri de limondur. Sivrisinek ısırığının olduğu bölgeye ikiye kesilmiş limonun sulu tarafını sürmeniz yeterli olacaktır.

Bal

Antibakteriyel etkiye sahip balı kaşınan bölgeye uygulayabilirsiniz.

Tuz-Karbonat-Su Karışımı

Bir çay bardağı suyun içine birer çay kaşığı tuz ve karbonat karıştırın ve bu karışımı kaşınan bölgeye bir saat aralıklarla sürebilirsiniz.

Çay poşeti

Sivrisinek ısırığının olduğu bölgede şişkinlik oluşmaya başladıysa soğutulmuş çay poşetlerini bölgenin üzerine uygulayabilirsiniz. Çay poşeti bölgeyi nemlendirerek kaşıntıyı alacaktır.

Aloe vera

Bin bir mucizeye sahip bitki aloe vera sivrisinek kaşıntılarında oldukça etkilidir bu nedenle aloe vera bitkisinin içinden çıkan sıvıyı kaşınan bölgeye sürebilirsiniz.

Fesleğen

Sivrisinek ısırığının oluşturduğu kaşıntıdan kurtulmak için taze fesleğen yapraklarını ezerek kaşınan bölgeye uygulayabilirsiniz.

Buz

Sivrisinek ısırığı çok tazeyken bölgeye uygulayacağınız buz kompresi hem şişmeyi önleyecek hem de kaşıntıyı geçirecektir.

Isırığın şişlik ve kızarıklığa neden olduğu bölgeye kolonya sürülmesi en bilinen yöntemlerden biri olsa da sivrisinek ve böceklerin ısırdığı yere bu tip maddelerin değdirilmemesi daha doğrudur.

Sineğin ısırdığı alanı beyaz sabunlu su ile yıkamak ve sonrasında oksijenli su, tuzlu su ya da limon sürülmesi, kaşıntının daha hızlı bir biçimde giderilmesi ve şişliğin oluşmaması için etkili olacaktır.

SİVRİSİNEK ISIRIĞI KAÇ GÜNDE GEÇER?

Sivrisinek ısırıklarının meydana getirdiği kızarık ve şişlik gibi alerjik belirtiler, kanama ve çürüme gibi deformasyonlar meydana gelmediği taktirde, 12-36 saat arasında kendiliğinden yok olur.

Sivrisinek ısırıklarının olduğu yerdeki şişlikleri kaşımak, deride çizilme ve kanamalara yol açabilir. Açık yaradan mikrop kapılarak yaranın enfekte olması, iyileşme süresini daha fazla uzatabilir. Bu nedenle, kaşınma hissi ne kadar güçlü olursa olsun, bölgeyi kaşımadan ve buz, limon, tuzlu su gibi doğal ürünlerle ısırılan yere kompres yapmak, şişmiş ve kızarmış olan bölgeyi temiz tutarak iyileşmesini beklemek daha hızlı sonuç verecektir.

Halk arasında yaygın olarak bilinen, sivrisineğin ısırdığı bölgeye sirke, diş macunu gibi maddelerin sürülmesi, kesinlikle yanlış bir uygulamalardır. Bu tip uygulamalardan mutlak suretle uzak durulması cilt sağlığı açısından önemlidir.

Böcek ısırıklarına karşı yatıştırıcı etkiye sahip olduğu bilinen yulaf ezmesini de biraz su ile lapa haline getirerek ısırılan bölgeye maske şeklinde sürebilirsiniz. Bir süre bekledikten sonra yıkayıp, cildinize uygun bir nemlendirici uygulayabilirsiniz.

SİVRİSİNEĞİN ISIRDIĞI YER NEDEN KAŞINIR?

Sivrisinekler, ısırdıkları bölgeye ısırmaksızın sahip oldukları iğneleri ile uyuşturucu bir madde enjekte ederler. Bu maddenin vücuda girmesi ile birlikte sivrisinek ısırığı bir süre hissedilmez fakat uyuşturan maddenin etkisinin geçmesiyle birlikte kaşıntı başlar.

SİVRİSİNEK ISIRIĞINI ÖNLEMEK İÇİN NE KULLANILIR, NE YAPMAK GEREKİR?