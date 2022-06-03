Haberler Haberler TUS 2022 ek tercih nasıl yapılır? ÖSYM TUS ek yerleştirme kılavuzunu yayımlandı! İşte TUS 2022 ek tercih tarihleri

TUS 2022 ek tercih nasıl yapılır? ÖSYM TUS ek yerleştirme kılavuzunu yayımlandı! İşte TUS 2022 ek tercih tarihleri

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ek yerleştirme kılavuzunu yayımladı ve TUS ek tercihleri resmi olarak başladı. Peki, TUS 222 ek tercihleri ne zaman bitecek, ne zamana kadar tercih işlemleri devam edecek? TUS 2022 ek tercih ücreti ne kadar, ödemeler nereye yatırılacak? İşte TUS ek yerleştirmelerine dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 13:45 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 14:00
TUS 2022 ek tercih nasıl yapılır? ÖSYM TUS ek yerleştirme kılavuzunu yayımlandı! İşte TUS 2022 ek tercih tarihleri

TUS 2022 ek tercih dönemi 3 Haziran Cuma gübü itibarıyla başladı ve tercih yapmak isteyen adaylar, 2022 ek tercih kılavuzunu arama motorlarında sorgulamaya koyuldu. Peki, TUS 2022 ek tercih dönemi ne zaman bitecek, ek tercih ücreti nasıl yatırılır? İşte ek yerleştirme kılavuzunun detayları....

TUS 2022 EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) Ek tercih işlemleri, 3 - 9 Haziran 2022 tarihleri arasında kabul edilecek.

TUS 2022 EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

TUS 2022 ek tercih işlemleri, 9 Haziran 2022 saat 23:59 itibarıyla sona erecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 3 Haziran 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda tamamlayabilecek.

TUS 2022 EK TERCİH KILAVUZU

TUS 2022 EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

TUS 2022 ek yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından, bireysel olarak kabul edilecek. Ek yerleştirme, 2022-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacak ve tercih yapan adaylar, 30 TL ek yerleştirme ücreti ödeyecek.

TUS 2022 EK TERCİH ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

TUS 2022 ek tercih ücreti ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Ödemeler banka/ATM'den ödeme yapılmamalıdır.

Adaylar, bu ücreti tercih işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresince ve tercih süresinin bitiminden sonraki ilk gün saat 23.59'a kadar yatıracaklardır. Bu ücreti yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmaz.

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