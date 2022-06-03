MAYIS AYI ENFLASYON ORANI | Mayıs ayı enflasyon oranı kaç oldu? TÜİK 2022 Mayıs ayı enflasyonu ne oldu? | SON DAKİKA

'Mayıs ayı enflasyonu kaç oldu, enflasyon oranı açıklandı mı?' soruları gündemde yerini aldı. Vatandaşlar, enflasyon oranını araştırmayı sürdürürken; Haziran ayı kira artış oranı da merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Mayıs ayı enflasyon ne oldu, Mayıs ayı enflasyonu belli oldu mu? İşte vatandaşları yakından ilgilendiren enflasyon verileri ve son dakika açıklamaları...

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI KAÇ?

Mayıs ayı enflasyon oranı 73.50 olarak açıklandı, aylık enflasyon oranı ise 2.98 oldu. Her ayın 3'ünde saat 10.00'da TÜİK tarafından paylaşılan enflasyon oranı, Temmuz ayında yapılacak memur ve emekli zammında belirleyici olurken; kira artış oranlarındaki TÜFE'yi de doğrudan ortaya çıkarıyor.

TÜİK Mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamları aylık bazda yüzde 3.53 artış gösterdi.



NİSAN AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLARAK BELİRLENMİŞTİ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıklamış; Tüketici Fiyat Endeksi Nisan ayında, aylık bazda yüzde 7.25 artış gösterirken Nisan ayı yıllık enflasyon oranı 69.97 olarak belirlenmişti.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇTI?

Nisan ayı enflasyon oranı yüzde 7.25 artış gösterirken yıllık enflasyonun 69.97 olarak açıklanmasının ardından, kira artış oranları da belli olmuştu. Mayıs ayı kira artış oranı 34.36 olarak belirlenmişti.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 2.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2022

2022 MAYIS AYI TÜFE Kira Artış Oranı: %34.46 (Mayıs 2022 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Mart 2022 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)

Kira Artış Tutarı: 689,2 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 2689,2 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 32 bin 378 TL