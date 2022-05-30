47/1-b trafik cezası nedir, ceza puanı kaç, nasıl itiraz edilir? Kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne kadar? Trafik cezası itiraz için gerekli belgeler...

Kırmızı ışıkta geçmenin cezasının kaç para olduğu merak edilenler arasında yerini aldı. 2022 47/1-b trafik ceza bedelinin detayları araştırılmaya devam ederken; kırmızı ışıkta geçen, yeşil ışıkta duran; özetle trafikte ışık kurallarına uymayan sürücülere uygulanan 47/1-b trafik cezasına dair tüm detaylar haberimizde...

47/1-B TRAFİK CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

47/1-b cezası, kırmızı ışıkta geçen ya da yeşil ışıkta duran sürücülere uygulanır ve trafik ışıklarına uymamanın cezası 314 TL'dir.

47/1-B TRAFİK CEZASININ EHLİYET CEZA PUANI KAÇ?

Kara Yolları Trafik Kanunun 47. maddesindeki açıklamaya göre, kırmızı ışıkta geçen ya da yeşil ışıkta duran sürücülere trafik ışıklarına uymama cezası uygulanır ve 47/1-b olarak bilinen bu cezanın, 20 ehliyet ceza puanı vardır.



47/1-B TRAFİK CEZASI NASIL İNDİRİMLİ ÖDENİR?

47/1-b cezası alan kişilerin, kırmızı ışıkta geçmesi ya da yeşil ışıkta durması sebebi ile uygulanan cezayı belirlenen süre içinde ödemesi gerekmektedir. 47/1-b cezası, sürücüye tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, ceza tutarına %25 oranında uygulanmaktadır.

Sürücü, erken ödemesi halinde, 314 liralık cezayı, 235,5 TL olarak tamamlayabilmektedir.



47/1-B TRAFİK CEZASI NASIL ÖDENİR?

Trafik cezaları e-Devlet sistemine işlendiği için, kişinin kendisine tebliğ edilmeden önce de cezayı görme ve ödeme imkanı bulunmaktadır. 47/1-b cezasını ödemek isteyen sürücüler kredi kartı ya da taksitle ödeme yapabilir. Ceza tutarını taksit ile ödemek isteyen araç sürücüleri, vergi dairesine başvurarak ilk taksidi peşin ödedikten sonra, geriye kalan taksitleri ise 3 taksit şeklinde tamamlayabilir. Böylece trafik cezası dört taksit ile ödenmiş olur.

47/1-b cezasını ödemek isteyen sürücüler, "trafik cezalarının ödemek şekli" adlı Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinin 164. Maddesindeki gibi, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilen PTT ve bankalara ödeme yapabilir. Trafik cezasını ödemek isteyenler farklı kurumlar aracılığı ile de işlemlerini tamamlayabilir:

Yetkili PTT şubeleri

Yetkili Banka şubeleri

Online İnteraktif Vergi Dairesi

Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimleri

Vergi Daireleri

KIRMIZI IŞIKTA GEÇENLERİN EHLİYETİNE NE ZAMAN EL KONULUR?

Aynı yıl içinde birden çok kez kırmızı ışığa aykırı davranan ve kuralları ihlal eden sürücülerin ehliyetlerine el konulmaktadır.

Son bir yılda 3 kez ihlal edenlerin ehliyetine 30 gün

Son bir yılda 6 kez ihlal edenlerin ehliyetine 45 gün

Son bir yılda 9 kez ihlal edenlerin ehliyetine 60 gün el konulmaktadır.

47/1-B TRAFİK CEZASINA İTİRAZ ETMEK GEREKENLER

47/1-b trafik cezasına neden itiraz ettiğinizi belirten dilekçeyi yazıp, varsa somut delilinizi gösteren belgeler ile Sulh Ceza Hakimliklerine sunulmak üzere hazırlayabilirsiniz.

İtiraz için gerekli belgeler: