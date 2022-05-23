AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA | 2022 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başladı. Sınava giren milyonlarca aday, 'AÖF sınav sonucu ne zaman açıklanacak, AÖF sınav sonucuna nasıl bakılır, AÖF sınav sonucu nasıl belli olur?' sorularının cevabını arama motorunda sorgulamayı sürdürürken; AÖF sınav tarihlerine dair detaylar haberimizde...

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı AÖF final sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. AÖF final sınavı sonuçlarının sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

Bu durumda, AÖF sınav sonuçları en geç 5 Haziran'da açıklanmış olacak.

AÖF 2022 YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu sınavları ise 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANS BÖLÜMLERİ (4 YILLIK BÖLÜMLER)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde bulunan dört yıllık lisans eğitimleri:

Sosyoloji

Tarih

Görsel İletişim Tasarımı

Felsefe

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

Sosyal Hizmet

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ (2 YILLIK BÖLÜMLER)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde iki yıllık ön lisans eğitimi almak isteyenler için var olan bölümler: