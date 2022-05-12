Haberler Haberler Hemşireler günü ne zaman? En özel hemşireler günü mesajları | Hemşireler gününe özel WhatsApp Facebook mesajları

Hemşireler günü ne zaman? En özel hemşireler günü mesajları | Hemşireler gününe özel WhatsApp Facebook mesajları

Hemşireler Günü mesajları günün öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Uluslararası Hemşireler Konseyi, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs’ı Uluslararası Hemşireler Günü ilan etmiştir. Bu önemli gün 12 Mayıs 1974 yılından bu yana resmi olarak kutlanıyor. Bu anlamlı günü kutlayacak olanlar Hemşireler Günü mesajlarını Whatsapp, SMS ve Facebook üzerinden gönderecekler. İşte, Hemşireler Günü mesajları ve sözleri için en güzel seçenekler.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 11:49
Hemşireler günü ne zaman? En özel hemşireler günü mesajları | Hemşireler gününe özel WhatsApp Facebook mesajları

Hemşireler Günü mesajları ve sözleri 2022 yılında yoğun ilgi görüyor. Hemşireler Günü her sene 12 Mayıs tarihinde kutlanıyor. Günün anlam ve önemine uygun paylaşımlar yapmak isteyenler, sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler araştırmalarını hızlandırdılar. İşte en güzel Hemşireler Günü mesajları ve sözleri için seçenekler

HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJLARI
Tüm hemşirelerimizin, Hemşireler Haftasını kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum.

Gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan tüm hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

Ebe ve hemşireler günü kutlu olsun. Bu ülke sizinle gurur duyuyor.

Sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi haline gelen hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

Hayatımız ve sağlığımız için emek harcayan hemşirelerimizin Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftası kutlu olsun.

12-18 Mayıs Hemşireler haftası. Bütün hemşirelerimizin Hemşireler günü kutlu olsun.

Sağlık ordusunun vazgeçilmezleri hemşirelerin hemşireler günü kutlu olsun.

12 Mayıs Dünya Hemşireler günü, sağlık personelimize kutlu ve hayırlı olsun

DİĞER
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Sörloth teklifi ortaya çıktı! Fenerbahçe derken sürpriz talip
TÜİK oranları açıkladı! İşte 2021'in doğum şampiyonu olan il ve AB üyesi ülkeler arasında Türkiye...
Galatasaray'ın 17'lik starı Torrent'ten işaret bekliyor!
Trabzonspor'dan Altay maçı öncesi eski futbolculara davet! Listede kimler var?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avcı açıkladı! Nwakaeme kalacak mı?
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
Camdaki Kız SON BÖLÜM İZLE - Camdaki Kız 42. BÖLÜM Kanal D FULL İZLE
12 Mayıs 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 12 Mayıs 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Artvin Hopaspor Kütahyaspor maçı ne zama? Saat kaçta başlayacak? İşte detaylar... Artvin Hopaspor Kütahyaspor maçı ne zama? Saat kaçta başlayacak? İşte detaylar... 12:42
Arnavutköy Belediyesi - Bursa Yıldırımspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arnavutköy Belediyesi - Bursa Yıldırımspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12:20
Isparta 32 Spor-Karacabey Belediye maçı ne zaman? Isparta 32 Spor-Karacabey Belediye maçı ne zaman? 12:04
Tarsus İdman Yurdu-Amed maçı ne zaman? Tarsus İdman Yurdu-Amed maçı ne zaman? 11:52
Sivas Belediye-Bodrumspor maçı ne zaman? Sivas Belediye-Bodrumspor maçı ne zaman? 11:42
Bayburt Özel İdare Spor-1461 Trabzon FK maçı ne zaman? Bayburt Özel İdare Spor-1461 Trabzon FK maçı ne zaman? 11:31
Daha Eski
Abdullah Avcı açıkladı! Şampiyonluk... Abdullah Avcı açıkladı! Şampiyonluk... 11:22
Otyakmaz'dan taraftara: İstanbul'a davet ediyoruz Otyakmaz'dan taraftara: İstanbul'a davet ediyoruz 01:37
Türkiye'nin dünü bugünü yarını Türkiye'nin dünü bugünü yarını 06:40
Sivas finalde Sivas finalde 06:43
Leicester 3 puanı 3 golle aldı! İşte özet Leicester 3 puanı 3 golle aldı! İşte özet 07:24
Juventus'tan ayrılacağını duyurdu! Juventus'tan ayrılacağını duyurdu! 07:54