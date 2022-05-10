Haberler Haberler Yeni e-Pasaport, yeni e-Mavi Kart ve yeni e-Sürücü Belgesi ne zaman çıkacak, özellikleri neler? Eski belgelerin süresi ne zaman bitecek?

Yeni e-Pasaport, yeni e-Mavi Kart ve yeni e-Sürücü Belgesi ne zaman çıkacak, özellikleri neler? Eski belgelerin süresi ne zaman bitecek?

Yerli e-pasaport, Yerli e-mavi kart ve Yerli e-sürücü belgesi tanıtım toplantısı gerçekleşti, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'da detayları paylaştı. Peki, yeni e- pasaport, e-Mavi kart ve e-sürücü belgesi özellikleri neler, ne zaman çıkartılalacak? Geçerli pasaport, ehliyet ve mavi kartların süresi ne zaman bitecek? İşte yeni pasaport, ehliyet ve mavi kartın özellikleri ve detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 13:36 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 14:00
Yeni e-Pasaport, yeni e-Mavi Kart ve yeni e-Sürücü Belgesi ne zaman çıkacak, özellikleri neler? Eski belgelerin süresi ne zaman bitecek?

Yeni pasaport, ehliyet ve mavi kartın özellikleri ve ne zaman çıkartılacağı araştırılmaya başladı. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni belgeler Bakan Soylu tarafından tanıtıldı. Peki, eski pasaport ve sürücü belgeleri ne zamana kadar geçerli olacak, süreleri ne zaman dolacak? İşte merak edilenler...

YENİ E-PASAPORT ÖZELLİKLERİ NELER?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da yeni yerli e-Pasaport, yerli e-Mavi Kart ve yerli e-Sürücü Belgesi'ni tanıttı ve akabinde yeni e-pasaporta dair şu açıklamalarda bulundu:

"E-pasaport olarak tabir edilen yeni nesil çipli pasaportlar, aslında bizim AB'ye ve vize serbestisine girişle ilgili imzaladığımız temel şartlardan birini içeren güvenli pasaportu içeren çerçevede üretiliyordu. 2018'den itibaren Türkiye bu pasaportları kullanıyor. Bu pasaportları da Avrupa'daki bir firmadan, 18 ülke bizim gibi alıyor. Tüm dünyada pandemi nedeniyle ortaya çıkan çip tedarik krizi var. Söz konusu firma tedarikleri karşılamada sıkıntı yaşadı. Biz vatandaşlarımıza sıkıntı yaşatmamak için çaba gösterdik. Avrupa'da bir çok ülke eski pasaportlarına geri döndü, süresi bitmiş pasaportlarına devam etti. Biz de sıkıntılar yaşadık ama bunu vatandaşımıza hissettirmemeye çalıştık. Dün sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti, yeni yerli e-pasaport çalışmalarına başladık, seri üretim için de son aşamadayız. "

YENİ E-PASAPORTTA NERELERİN GÖRSELLERİ KULLANILDI? HANGİ ESERLER VAR?

14. ve 15. sayfada Efes Antik Kenti, Sümela Manastırı, Göbeklitepe, Çorum - Hattuşaş, Ayasofya Camisi tam 20 ve 21. sayfalarda, Mevlana Türbesi, Çamlıca Camisi, Çifte Minareli Medrese - Erzurum, İshak Paşa Sarayı - Ağrı, Amasya evleri, Diyarbakır'da surlar ve Hevsel bahçeleri, 1915 Çanakkale Köprüsü ve en nihayetinde de TBMM yer alıyor.

YENİ E-SÜRÜCÜ BELGESİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Bakan Soylu yeni ehliyeti şu sözlerle tanıttı:

"2016'dan itibaren yeni nesil sürücü belgesi vermeye başlamıştık. Dünyadaki yeni teknolojilere uyarlanması zorunluluk haline geldi. Temassız çip kullanılarak, güvenlik seviyesi en üst seviyeye çıkarılmıştır. E-pasaportta olduğu gibi yeni nesil e-sürücü belgelerinde de Turkey yerine ilk kez Türkiye ifadesi kullanılacaktır. Ehliyetlerimiz uluslararası dolaşıma açıktır, ehliyetimize kimlik ekleme kabiliyetine sahip olacağız. Herkes ehliyetini hemen değiştirmek zorunda mı? Hayır. Ehliyet süresi bittiği zaman ve yeni alınan ehliyetlerde bu ehliyet Türkiye'nin yeni ehliyeti olarak kullanılmış olacak. Bir kişinin 2 ayrı resmi olacak ehliyetler üzerinde..."

YENİ E-MAVİ KART ÖZELLİKLERİ NELER?

Bakan Soylu yeni mavi kartı şu sözlerle tanıttı:

"E-mavi karta dönüştüreğiz. Almanya'da olup Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızın kullandığı mavi kartı daha güvenli hale getirmek istedik. Kağıt ürün olarak eski usülle düzenlenmektedir halen. Biyometrik verileri barındıran, daha güvenli yeni e-mavi kart hazırlanıyor."

YENİ PASAPORTLAR NE ZAMAN VERİLECEK? NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Başkan Erdoğan yeni pasaportlar için belirlenen tarihi açıkladı, Ağustos ayı itibarıyla vatandaşlarımıza verilmeye başlanacak yeni pasaportumuzun da ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ESKİ PASAPORTLAR NE KADAR GEÇERLİ OLACAK? ESKİ PASAPORTLAR DEĞİŞTİRİLECEK Mİ?

Vatandaşlar hem ehliyet, hem mavi kart ve pasaport için varolanlar kullanmaya devam edecek. Süresi bittiğinde yenileme ihtiyacı olduğunda başvurulacak.

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