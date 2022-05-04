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NASA Ay'daki radyasyonu kadın mankenlerle ölçecek!

İnsanların aya götürülmesi ve yeni bir yaşam alanı yaratılması hedefiyle yıllardır süren Artemis programı kapsamında çalışmalarına devam eden NASA, ilk kadın astronotların da aya ayak basmasını istiyor. Ancak yapılan araştırmalar neticesinde kadınların erkeklere oranla rafyasyondan daha çok etkilendiği bilgileri üzerine yeni bir yol izlenecek.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 15:53
NASA Ay'daki radyasyonu kadın mankenlerle ölçecek!

Radyasyon çalışmaları, kadınlarda kansere neden olma riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Öte yandan diğer araştırmalar da kadın üreme sağlığını olumsuz yönde etkilemesinin yüksek ihtimal olduğunu gözler önüne seriyor. Bu doğrultuda NASA da bu durumu araştırmak adına değişik bir yol izleyecek.

HELGA VE ZOHAR GİDECEK

Helga ve Zohar adlı iki yapay manken, kadın astronotların radyasyon seviyelerini ölçmek için Ay çevresinde bir yolculuğa çıkacaklar. Mürettebatsız Orion kapsülünün Ay'a gidip geleceği Artemis 1 görevinde, mankenlerden biri yeni geliştirilen radyasyondan korunma yeleği ile donatılacak. Böylelikle radyasyon etkileri karşılaştırmalı olarak görülebilecek.

Kadın ve erkeklerdeki radyasyon seviyeleri konusunda elde yeterli verinin bulunmaması nedeniyle işleri hızlandırmak isteyen NASA 2025'ten önce Ay'a kadın astronot gönderme planını gerçekleştirmek adın mürettebatını olabilecek en az hasarla yollayabilmek için düğmeye bastı.

Helga ve Zohar, Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) tarafından tasarlanan MARE deneyinin bir parçası. Deney, altı haftaya kadar sürebilen Artemis 1 görevinin uçuşu boyunca radyasyona maruz kalmayı araştırmak için kadın vücudunun iki özdeş temsilini kullanacak.

Yetişkin bir kadının kemik ve dokularını taklit ediyor!
Mankenler, yetişkin bir kadının kemiklerini, yumuşak dokularını ve organlarını taklit eden malzemelerden yapıldı. 10 binden fazla sensör ve 34 aktif radyasyon dedektörü tarafından izlenecek olan mankenler, NASA'ya radyasyon hakkında önemli veriler sunacak.

Helga isimli manken korumasız olarak Ay'a uçacak. Diğer manken Zohar ise AstroRad (Amerikan havacılık şirketi Lockheed Martin ve İsrailli startup StemRad tarafından geliştirilen) adlı bir radyasyon koruma yeleği giyecek.

Dünya'nın manyetosfer koruyucu tabakasının ötesine geçecek olan mankenler, Güneş tarafından üretilen yüklü parçacıklar veya Dünya'nın atmosferine hapsolmuş enerji parçacıkları gibi çeşitli uzay radyasyonlarına maruz kalacaklar. Dünya'ya geri döndüklerinde, iki mankenden toplanan veriler, araştırmacıların yeni geliştirilen AstroRad yeleğinin sağladığı koruma seviyesini daha iyi anlamalarına yardımcı olacak.

Mankenlerin bu yaz içerisinde Ay'a doğru yolculuklarına başlamaları bekleniyor. Peki siz NASA'nın kadın mankenleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

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