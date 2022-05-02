WHATSAPP TOPLU MESAJ NASIL GÖNDERİLİR? | Toplu bayram mesajı WhatsApp'tan nasıl gönderilir? Adım adım resimli Whatsapp mesajı gönderme

Ramazan Bayramı münasebetiyle bayramda sevdiklerinin yüzünü güldürmek isteyen milyonlarca vatandaş, resimli ve en güzel bayram mesajlarını toplu göndermenin pratik yolunu araştırmaya başladı. İşte bayramda Whatsapp'tan toplu mesaj göndermenin hızlı yolu...

🍬🍭EN GÜZEL, EN ÖZGÜN VE EN RENKLİ BAYRAM MESAJLARI İÇİN BURAYA TIKLAYIN🍬🍭

WHATSAPP'TA ADIM ADIM TOPLU MESAJ GÖNDERME SEÇENEKLERİ

Öncelikle WhatsApp uygulamasını açmanız gerekmektedir.

Daha sonra uygulama içerisinde sağ üst kısımdaki üç noktaya tıklamalısınız.

Üç noktaya tıkladıktan sonra önünüze gelen seçeneklerden Yeni toplu mesaj seçeneğini seçmelisiniz.

Daha sonra mesaj göndermek istediğiniz kişileri rehberinizde kayıtlı olan kişilerden seçmelisiniz.

Yazacağınız mesajı mesaj kısmına yazmalısınız. Fotoğraf, video, yazı gibi mesajlar da gönderebilmektesiniz.

Son olarak ise mesaj gönderme tuşuna basarak toplu mesajınızı onaylayıp seçtiğiniz kişilere toplu şekilde iletilmesini sağlayabilirsiniz.

Sevdiklerinize bayram mesajı göndermek işte bu kadar basit. Peki, en özgün ve resimli bayram mesajınıza karar verdiniz mi?

🍬🍭EN GÜZEL, EN ÖZGÜN VE EN RENKLİ BAYRAM MESAJLARI İÇİN BURAYA TIKLAYIN🍬🍭