Spor yazarları Göztepe-Galatasaray maçını değerlendirdi

Okan Buruk'un maçtan önce açıkladığı adeta rotasyonvari kadrosu Galatasaraylılar'ı tedirgin etmişti. Öyle ya, Trabzonspor derbisinden 6 farklı ismi Göztepe karşısında sahaya sürmüştü Okan hoca. Üstelik de Trabzonspor maçında oynayan Singo ve Barış Alper Yılmaz bu kez farklı mevkilerde görev almasına rağmen! Göztepe artık bir ezber haline gelen oyununu oynadı. Topu Galatasaray'a bıraktı. İlk yarıda yüzde 30 topla oynayabildi. İzmir ekibinden herkes ön alan baskısı beklerken, o baskıyı yapan taraf Galatasaray oldu.

Galatasaray tahrip gücü yüksek maç başlangıcının meyvesini daha ilk dakikalarda aldı. Sane'nin duran toptan yaptığı harika ortaya iyi yükselen Barış Alper Yılmaz, üç Göztepeli oyuncunun arasından topu köşeye gönderdi. Kaleci Lis sadece seyretti. Bu gol, Galatasaray'ı kendine getirirken, Göztepe'nin de direncini kırdı. Olaitan'ın ayrılışı, Göztepe'nin hücum gücünü çok zayıflatmış. İlk yarıda hücumda etkili olamayan bir Göztepe izledik. Skor Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile devam ederken, Arda Okan, Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderemedi. Aslında iyi vurdu Arda! Ama Uğurcan yine muazzam bir hamle yaptı ve sol dizi ile topun kaleye gitmesine engel oldu.



