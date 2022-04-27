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RAMAZAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK? | 2022 Ramazan Bayramı 2,3,4 Mayıs hava durumu

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, Ramazan Bayramı'nda sevdiklerini ziyaret etmek isteyen ya da tatil planı yapmak için hazırlıklara başlayan vatandaşlar bayramda havanın nasıl olacağını araştırmayı sürdürüyor. '2022 Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak, havalar daha da ısınacak mı? Bayramda hava sıcaklığı artacak mı? Bayramda hava yağmurlu mu?' sorularının cevabını arama motorunda sorgulayanlar için, Ramazan Bayramı hava tahmin raporu ve 2,3,4 Mayıs hava durumu haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 12:30 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 13:00
RAMAZAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK? | 2022 Ramazan Bayramı 2,3,4 Mayıs hava durumu

Ramazan Bayramı'nda hava durumunun nasıl olacağını sorgulayan binlerce vatandaş, havaların tekrar soğuyup soğumayacağını araştırıyor. Peki, 2022 Ramazan Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? İşte Ramazan Bayramı'nda 7 bölgenin hava durumu meteoroloji tahmini ve yurt genelinde hava durumuna merak edilenler...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK? 2,3,4 MAYIS HAVA DURUMU

Nisan ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar etkisini sürdürürken; Prof. Dr. Orhan Şen önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşeceğini ifade etti.

İstanbul civarı ve Marmara'da da bahar sıcaklıkları ortalamasının üzerine çıktığını ifade eden Şen, "İstanbul'da Nisan ayı ortalamalarına baktığımız zaman en yüksek 17-18 derecedir. Şimdi 24-25 derece. Yağışlar çok fazla değil. Yarın ve ertesi gün Anadolu'da kırkikindi yağışları olacak. Perşembe gününe kadar bu şekilde devam ediyor. Cuma günü sıcaklıklarda mevsim normallerine doğru dönüş var. Batıda yağış yok ama Anadolu'da devam edecek" diyerek hava durumuna dair bilgileri paylaştı ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bayrama baktığımız zaman hava böyle olmayacak, bu sıcaklıkları bayramda göremeyiz. Marmara, Ege'de sıcaklıklar 20 derecenin altında gibi seyredecek. Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde tatile gidecekler için söylüyorum sıcaklıklar şimdiki gibi değil. Bayramda sıcaklıklar düşecek hatta yağış da var."

BAZI İLLERDE BEKLENEN GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI :

  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
  • İstanbul: Parçalı bulutlu 20
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 30
  • Antalya: Az bulutlu 26
  • Samsun: Az bulutlu ve açık 18
  • Trabzon: Az bulutlu ve açık 18
  • Erzurum: Parçalı bulutlu 20
  • Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 29

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

1 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı arifesi olmakla birlikte aynı zamanda Emek ve Dayanışma Günü'ne (İşçi Bayramı) denk gelmektedir. Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs Pazartesi günüdür.

  • Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar
  • Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi
  • Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı
  • Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

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