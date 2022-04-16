ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 💥 16 Nisan 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 16 Nisan 2022 Cumartesi günü çekilişi gerçekleştirilecek. Şans oyunları sevenler '16 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 16 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
Sayısal Loto'da 16 Nisan Cumartesi çekilişi saat 21.30'da yapılacak ve millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.
16 NİSAN CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Bu akşam 21.30'da yapılacak çekilişin ardından sayısal loto sonuçları haberimizde yer alacak.
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