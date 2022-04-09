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ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK? | Ara tatil uzayacak mı? Nisan ara tatili kaç gün, ne kadar sürecek? Okullar ne zaman açılacak?

Okullarda 2. ara tatil başladı, milyonlarca öğrenci ve öğretmen eğitime bir haftalık ara verdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ders zili 8 Nisan'da son kez çaldı. Nisan ara tatiliyle birlikte öğrenciler eğitime kısa bir ara verdi. Peki, ara tatil kaç gün, ne zaman bitecek? Nisan ara tatili uzatılacak mı? İşte ara tatil hakkında merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 13:40
ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK? | Ara tatil uzayacak mı? Nisan ara tatili kaç gün, ne kadar sürecek? Okullar ne zaman açılacak?

2021-2022 eğitim öğretim bahar döneminin ikinci ara tatili 8 Nisan itibarıyla başladı ve milyonlarca öğrenci için tatil ilan edildi. 11-15 Nisan aralığında tatil olan okullar, haftasonları ile birlikte 9 günlük bir ara vermiş olacağından, öğrenci ve veliler 'ara tatil kaç gün, ara tatil uzatılacak mı, ara tatil ne zaman bitecek?' sorularının cevabını sorgulamaya başladı. İşte Nisan ara tatiline dair merak edilenler...

TATİL NE ZAMAN BİTECEK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Nisan ara tatilinin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci tatilin ne zaman biteceğini ve uzatılıp uzatılamyacağını araştırmaya başladı. Ara tatil 11-15 Nisan arasında gerçekleştirilirken, 8 Nisan Cuma günü itibarıyla başlayan tatil günü, 17 Nisan Pazar günü son bulacak ve 18 Nisan Pazartesi günü okullar açılacak. Milyonlarca öğrenci ara tatilin ardından 18 Nisan Pazartesi gününden itibaren eğitimine devam edecek.

Tatilin uzatılıp uzatılmayacağına dair herhangi yeni bir açıklama bulunmadığı için, yayınlanan takvime göre 18 Nisan'da eğitim başlayacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKAN ÖZER'DEN "İYİ TATİLLER" MESAJI

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından öğrenci ve öğretmenlere ara tatil mesajı gönderen Bakan Özer şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim milli meselemizdir ilkemizle sürdürdüğümüz yüz yüze eğitim kararlılığımıza her türlü emek ve çabasıyla destek veren tüm öğrenci ve öğretmenlerimize huzur ve esenlikle geçirecekleri bir ara tatil diliyorum. Okullarımızda sağlıkla yeniden buluşmak temennimizle…

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