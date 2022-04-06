💦CAM SİLERKEN İZ BIRAKMAMASI İÇİN NE YAPMALI? En iyi cam silme yöntemi nedir? İşte yanıtı

Ev temizliği yaparken bizi en çok yoran cam temizleme işleminde en çok camları sildikten sonra kalan su lekeleri oluyor. Peki cam silerken iz kalmaması için ne yapmalı? İşte camlarınız silerken kullanabileceğiniz faydalı ve pratik o metotlar...

🚿1-KREMSİZ ŞAMPUAN KULLANIMI

Şampuanla cam silme en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Kovanızın içine koyacağınız kremsiz şampuanlı su ile önce camlarınızı siliyorsunuz. Sonra kuru bir bezle kurulama işlemini yaptıktan sonra kese kağıdı ile tekrar siliyorsunuz.

🧼2-SİRKE İLE TEMİZLEME

Bilindiği üzere sirke, temizlikte en çok kullanılan sıvılardan birisi. Sirke, etkili bir temizlik sunmasıyla hemen hemen her evde bulunmaktadır. Sprey şişesine 3 su bardağı su, 2 su bardağı beyaz sirke, bulaşık deterjanı koyarak sileceğiniz camların ışıltısına şaşıracaksınız.

🥃3-YUMUŞATICI KULLANMA

"Buğulu cam nasıl temizlenir?" sorusunun cevabı da oldukça basit. Cam silme suyunuza yumuşatıcı katarak camlarınızın toz tutmasını ve buğulanmasını önleyebilirsiniz.