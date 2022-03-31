İlk teravih ne zaman kılınacak? 2022 Ramazan ayında teravih namazı ne zaman kılınacak, teravih hangi gün başlayacak?

'İlk teravih namazı ne zaman kılınacak, teravih ne zaman başlayacak?' soruları araştırılmaya devam ediyor. Ramazan ayında oruç ibadetinin yanı sıra teravih namazı da kılmak isteyen Müslüman alemi için 2022 teravih namazına ve ilk teravih namazının hangi güne denk geldiğine dair merak edilenler haberimizde...

İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK? 2022 RAMAZAN AYI TERAVİH NAMAZI BAŞLANGICI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, başkanlığın eğitim binasındaki konferans salonunda düzenlenen 2022 Yılı Ramazan Ayı Faaliyetleri Tanıtım Programı'na katılmasının ardından açıklamalarda bulundu. Pandemi sebebiyle iki yıl aradan sonra bu yıl teravih namazlarının camilerde cemaatle birlikte kılınacağını ve bunun heyecanını yaşadıklarını söyleyen Ali Erbaş, bu süreçte devam eden tedbirlere ve hassasiyetlere riayet edilmesi gerektiğini, cami ve mescitlerde alınan tedbirlerin uygulanmasına devam edileceğini ifade etti.

Bu açıklamaya göre, bu yılın ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 gecesi kılınacak. İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü yatsı namazından sonra kılınacak ve 2 Nisan'da ilk oruç tutulmaya başlayacak.