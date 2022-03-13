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SURVIVOR KİM ELENDİ? 13 Mart Survivor'da elenen isim belli oldu! Adaya kim veda etti

SURVIVOR KİM ELENDİ? - Survivor All Star'da heyecan devam ediyor. 13 Mart Pazar günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler arasında yapılan haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan ünlüler oldu ve gönüllüler ada konseyine gitti. Son adayların belli olmasının ardından eleme potası Sercan, Mert, Evrim ve Barış'tan oluştu. Toplu sms sonrası Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu. Peki, Adaya kim veda etti? İşte Survivor ile ilgili tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 00:19
SURVIVOR KİM ELENDİ? 13 Mart Survivor'da elenen isim belli oldu! Adaya kim veda etti

Survivor All Star 2022 nefesleri kesiyor. 13 Mart Pazar günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandı.

Büyük bir rekabet içinde geçen haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan takım Ünlüler oldu .

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler ada konseyine gitti. Oylama sonucunda Evrim, Sercan ve Mert'in ardından 3. aday oldu. Ünlüler takımında ise performans birincisi Sema, Barış ismini verdi. Böylece haftanın eleme potası Sercan, Evrim, Mert ve Barış şeklinde oluştu.

SURVIVOR KİM ELENDİ? 2022 ALL STAR
Survivor 13 Mart'ta elenen isim belli oldu. Büyük sms sonrası Survivor All-Star hayallerine veda eden isim Sercan oldu.

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