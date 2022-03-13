SURVIVOR KİM ELENDİ? 13 Mart Survivor'da elenen isim belli oldu! Adaya kim veda etti

Survivor All Star 2022 nefesleri kesiyor. 13 Mart Pazar günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandı.

Büyük bir rekabet içinde geçen haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan takım Ünlüler oldu .

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler ada konseyine gitti. Oylama sonucunda Evrim, Sercan ve Mert'in ardından 3. aday oldu. Ünlüler takımında ise performans birincisi Sema, Barış ismini verdi. Böylece haftanın eleme potası Sercan, Evrim, Mert ve Barış şeklinde oluştu.

SURVIVOR KİM ELENDİ? 2022 ALL STAR

Survivor 13 Mart'ta elenen isim belli oldu. Büyük sms sonrası Survivor All-Star hayallerine veda eden isim Sercan oldu.