Kira artış oranı açıklandı! TEFE TÜFE 2022 Mart ayı kira artış oranı hesaplama

Mart ayı kira artış oranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kira artış oranı her ay enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oluyor. Bu ay içerisinde yapılacak olan zamlarda bu oran etkili olacak. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU!

Mart ayı kira artış oranı 3 Mart Perşembe günü saat 10:00'da açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.

Buna göre kira artış oranı %25,98 oldu.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI

Şubat ayı kira artış oranı ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Ocak ayı enflasyon oranı 3 Şubat Perşembe günü saat 10:00'da açıklandı.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gerçekleşti.

Buna göre kira artış oranı %22,58 oldu.



KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 15,78 %16,42

Zam bedeli: 164,2 TL

Zamlı kira bedeli: 1.164,2 TL