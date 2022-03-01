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Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim kazandı?

Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler, okçuluk oyununda kıyasıya bir rekabet içine girdi. Kıyasıya mücadele sonrası Survivor'da ödül oyununu hangi takımın kazandığı izleyiciler tarafıdan merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki 1 Mart Şubat Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 23:10 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 23:12
Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim kazandı?

Survivor 2022 All Star'da ünlüler ve gönüllüler ödül oyununda kozlarını paylaştı. İki takım da okçukluk oyununda mücadele etti. Peki heyecan dolu anların yaşandığı oyunda kazanan hangi takım oldu?

1 MART SURVİVOR'DA ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

2022 Survivor All Star yarışmasında haftanın ilk ödül yarışı gerçekleşti. Yarışmacılar lezzetli sandviçler için parkura çıktı. Kadınlar mücadelesinde kazanan açık ara ünlüler oldu ve tadım avantajını elde etti. Erkeklerde de rakibine şans tanımayan ünlüler ödülün sahibi oldu.

Öte yandan dün yapılan son dokunulmazlık oyununu ünlüler kazananınca gönüllüler potaya iki isim daha göndermek zorunda kaldı. Aşkım, Evrim ve Yasin'in ardından potaya dahil olan son isim Gökhan oldu.

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