MELİTOPOL NEREDE? Melitopol hangi ülkeye bağlı? İşte Rusya Ukrayna savaşında ele geçirilen Melitopol'ün haritası

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesinin ardından iki ülke arasındaki gerginlik artarak devam ediyor. Yılan Adası ve Çernobil'i ele geçiren ve son olarak Harkov kentinin kontrolünü alan Rusya'nın Melitopol kentini de ele geçirdiği öğrenildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "25 Şubat akşamı, Azak (Ukrayna) yerleşim alanına amfibi bir saldırının ardından Rus birlikleri ilerledi ve direnişle karşılaşmadan Melitopol'e girdi" ifadeleri kullanıldı. Peki, Melitopol nerede? İşte Rusya Ukrayna savaşında ele geçirilen Melitopol ile ilgili tüm bilgiler...

MELİTOPOL NEREDE?

Melitopol, güneydoğu Ukrayna'nın Zaporizhzhia Oblastında bir şehir ve belediyedir. Şehrin doğu ucundan ve sonunda Azak Denizi'ne katılan Molochnyi Lyman'a akan Molochna Nehri üzerinde yer almaktadır. Nüfusu yaklaşık 150.768'dir. Melitopol, Rusya'nın Zaporizhzhia kentinden sonra Oblast'ın ikinci büyük şehridir.