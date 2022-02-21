Kalp Yarası SON BÖLÜM İZLE (FİNAL) 📺 | Kalp Yarası 32. bölüm izle (Kalp Yarası TEK PARÇA FULL İZLE)

Kalp Yarası 32. bölüm full izle araması yapanlar atv ekranlarına kilitlendi. Başrolünde Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kalp Yarası dizisininin merakla beklenen 32. bölümü izleyici ile buluşacak. Final yapacak olan Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak?

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Kardeşini korumaya çalışırken vurulan Yaman; Ferit, Sinan ve Ayşe'nin ellerinde yaşam mücadelesi verir. Kocasını vuran Hande'nin içindeki intikam ateşi iyice alevlenir. Son hamlesini yapmadan durmayacaktır. Hatırladıklarıyla tanık oldukları arasında kalan Ayşe ise katilin Feraye olduğunu söyler. Aşkları için sınandıkları her savaştan kalp yarasıyla kurtulan Ayşe ve Ferit hak ettikleri mutluluğa ulaşabilecek mi?

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Yönetmen: Yıldız Hülya Bilban

Genel hikaye: Tomris Giritlioğlu

Senaryo: Sema Ali Erol, Mahir Erol, Türküler Özgül Akad

Oyuncular : Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz

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