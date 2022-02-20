Kenan Işık'tan haber var! 8 yıldır komada olan sanatçıyla ilgili son dakika açıklaması... Kenan Işık'ın son durumu nasıl?

2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada fenalaşıp dengesini kaybeden ve kafasını yere çarpan Kenan Işık'la ilgili son dakika açıklaması... Işık'ın sağlık durumuna ilişkin yakın arkadaşı Ozan Zeybek bilgi verdi.

A Spor'da konuşan Zeybek, Kenan Işık'ın son durumuna dair şunları söyledi:

"KENAN IŞIK HAFIZALARDA KALDIĞI GİBİ"

"Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."