Haberler Haberler Kenan Işık'tan haber var! 8 yıldır komada olan sanatçıyla ilgili son dakika açıklaması... Kenan Işık'ın son durumu nasıl?

Kenan Işık'tan haber var! 8 yıldır komada olan sanatçıyla ilgili son dakika açıklaması... Kenan Işık'ın son durumu nasıl?

Sekiz yıl önce beyin kanaması geçirerek komaya giren Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin yakın arkadaşı Ozan Zeybek, açıklamalarda bulundu. Uzun bir süredir son durumu merak edilen Işık için Zeybek, "Kenan Işık bıraktığımız gibi" ifadelerini kullandı. İşte Ozan Zeybek'in Kenan Işık'ın son görüntüsüne ve durumuna dair verdiği bilgiler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 15:25 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 15:26
Kenan Işık'tan haber var! 8 yıldır komada olan sanatçıyla ilgili son dakika açıklaması... Kenan Işık'ın son durumu nasıl?

2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada fenalaşıp dengesini kaybeden ve kafasını yere çarpan Kenan Işık'la ilgili son dakika açıklaması... Işık'ın sağlık durumuna ilişkin yakın arkadaşı Ozan Zeybek bilgi verdi.

A Spor'da konuşan Zeybek, Kenan Işık'ın son durumuna dair şunları söyledi:

"KENAN IŞIK HAFIZALARDA KALDIĞI GİBİ"

"Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."

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