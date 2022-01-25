SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? Survivor All Star'da adaya kim veda etti? İşte Survivor'da elenen isim?

Ekranların sevilerek izlenen yarışması Survivor All Star'da büyük eleme heyecanı yaşanıyor... Survivor'da yarışlar tüm hızıyla devam ederken, ünlüler ve gönüllüler için yeni bölümde kritik bir konsey yaşanacak. Sürgün adasına giderek eleme potasına giren Mert, Berna, Ayşıl ve Sercan yarışmacılarından biri yapılacak konseyde adaya veda edecek.



SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

1. eleme adayı : Mert

2. eleme adayı : Berna

3. eleme adayı : Ayşıl

4. eleme adayı : Sercan

SURVİVOR'A KİM VEDA ETTİ?

Survivor yeni bölümde düzenlenecek konsey sonrası eleme adayları Mert, Berna, Ayşıl ve Sercan isimleri arasından biri yarışmaya veda edecek. Survivor elenen isim belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz...