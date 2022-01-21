💥Onur belgesi nasıl alınır? Onur belgesi hangi öğrencilere verilir? Onur belgesi ortaokulda ve lisede kaç puan alan öğrencilere verilir?

Onur belgesi nedir, nasıl alınır, şartları nelerdir gibi soruların yanıt karne gününde araştırılıyor. Karnelerini aldıktan sonra ara tatile giriş yapacak olan öğrenciler, yaklaşık 15 günlük tatilin ardından yeniden okullardaki yerini alacak. Ders notları ve yılsonu ortalaması iyi olan, teşekkür ve takdir belgeleriyle yetinmeyen öğrenciler, onur belgesi almak istiyor. Peki Onur belgesi nedir, nasıl alınır, kimlere kaç puanla verilir? MEB 2022 Onur belgesi alma şartları...

👉ONUR BELGESİ NASIL ALINIR?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre ödül belgesi şartları şöyle sıralanıyor;

(1) 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan;

a) Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,

gibi davranışlarından en az birini gösterenler, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın onur belgesi ile ödüllendirilir.

(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kurulu ile okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.





ONUR BELGESİ KİMLERE VERİLİR❓

Öğrencilerin onur belgesini alabilmek için, kendilerini birçok konuda geliştirmesi gerekiyor. Onur belgesinin kimlere verildiği konusu, internet üzerinden sıkça araştırılıyor. Onur belgesi görgü kurallarına uyan, trafik kurallarına uymada örnek davranışlarda bulunan ve bilişim araçlarını en iyi şekilde kullanan öğrencilere verir. Onur belgesini almaya hak kazanan öğrenciler, yılsonunda onur belgelerini alabilir. Onur belgesi, başarılı olan öğrencilere takdir veya teşekkür belgeleriyle birlikte verilebilen önemli bir belgedir. Onur belgesi, öğrencilerin örnek davranışları nedeniyle verilen bir belgedir.