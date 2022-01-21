O Ses Türkiye finalistleri kim? O Ses Türkiye şampiyon kim oldu? O Ses Türkiye 2022 kim kazandı?

O Ses Türkiye'de yarışmayı kazanan isim bugün açıklanacak. Yapımcılığını ve sunuculuğu Acun Ilıcalı'nın yaptığı TV8 ekranların sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de yarışmacılar son performanslarını sergileyemeye çalışacak. İnternet aramalarında "O Ses Türkiye'de kim kazandı şampiyon kim oldu? O Ses Türkiye finalde kimler yarıştı, birinci kim olacak?" sorularına yanıt arayanlar için detayları bu haberimizde derledik.

O Ses Türkiye 2021'in jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç yer alıyor. Farklı seslerin renk kattığı yarışmada 2021'in O Ses'i bu akşam canlı yayında belli olacak.

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLACAK?

O Ses Türkiye'de Ekim ayında başlayan mücadele bu akşam sona erecek ve şampiyon belli olacak. Birbirinden iddialı ve güçlü sesler, bu akşam canlı yayında ekrana gelecek final bölümünde en iyi performanslarını sergileyecek. O Ses Türkiye final bölümü ile tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Bu yarışmacılar için verilen SMS oylaması sonrasında ilk altı isim seçilecek. Sonra bu altı yarışmacı, bir kez daha sahneye çıkacak. Oylama ile ilk dört sonraki tura geçecek. Dört yarışmacının sahnesi sonrasında oylama ile final ikilisi bulunacak. Ve O Ses Türkiye şampiyonu belli olacak.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NEDİR?

O Ses Türkiye 2021 sezonunda birinci olan, şampiyonluğu elde eden yarışmacı, güzel bir otomobilin sahibi olacak.







O SES TÜRKİYE'DE FİNALDE SON DÖRDE KALAN İSİMLER

O Ses Türkiye'de yarı finalde yapılan eleme ile finale kalan son dört yarışmacı belli oldu.

Hasan Koçak

Devrim Seyrek

Mert Yenihayat

Hakkı İlek

O Ses Türkiye şampiyonu için yarışıyor...







O SES TÜRKİYE'DE FİNALDE SON İKİYE KALAN İSİMLER



Hasan Koçak ve Devrim Seyrek, O Ses Türkiye şampiyonu olmak için mücadele veriyor...







O SES TÜRKİYE'DE FİNALE KİMLER KALDI?

O Ses Türkiye'de yarı finalde yapılan eleme ile finale kalan on yarışmacı belli oldu. O Ses Türkiye finalistleri; Hakkı İlek, Mustafa Açıkgöz, Devrim Seyrek, Anastasiya Budakva, Yunus Emre Çelik, Wafa Benradja, Mert Yenihayat, Yaşam Hancılar, Şevval Ekiz ve Hasan Koçak oldu

O Ses Türkiye yarı finalinde ilk karşılaşma Oğuzhan Koç'un takımından Mustafa Örs ile Murat Boz'un takımından Hakkı İlek arasındaydı. İki yarışmacıdan finale kalan isim Hakkı İlek oldu.

Beyazıt Öztürk'ün takımından Baran Turan ve Ebru Gündeş'in takımından Mustafa Açıkgöz yarı finalde eşleşti. Kıyasıya geçen oylamada yüzde 52 ile finale kalan isim Mustafa Açıkgöz oldu.

O Ses Türkiye yarı finalinde bir eşleşme de Beyazıt Öztürk'ün takımından Devrim Seyrek ile Murat Boz'un takımından Sıla Çuhadaroğlu arasında idi. Oylama sonucunda yüzde 56 oyla finale adını yazdıran Devrim Seyrek oldu.

Beyazıt Öztürk'ün takımından Sevda Kuas, Murat Boz'un takımından Anastasiya Budakva düellosunda nefes kesen performanslar sergilendi. Seyirci oylaması ile finalist olan isim Anastasiya Budakva oldu.

Oğuzhan Koç'un takımından Yunus Emre Çelik, Beyazıt Öztürk'ün takımından Semih Kandemir & Hilmi Soral ve yine Beyazıt Öztürk'ün takımından Aykut Şahan yarı finalde üçlü düelloda karşılaştı. Yüzde 35 oyla finale kalan isimler Yunus Emre Çelik oldu.

Ebru Gündeş'in takımından Wafa Benradja, yarı finalde Sercan Erdinç ile karşılaştı. Yüzde alan yarışmacı finale adını yazdırdı. Yüzde 51 oyla finale kalan isim Wafa oldu.

Yarı finalde nefes kesen düellolarda biri de Necmi Arap ile Mert Yenihayat arasında idi. Birbirinden müthiş performanslar sonrasında verilen oylara göre finale kalan isim Mert Yenihayat oldu.

Oğuzhan Koç'un takımından Remzi Fatih Tatlıdil, Ebru Gündeş'in takımından Yaşam Hancılar arasındaki düelloda seyir zevki yüksek şekilde geçti. İkili arasındaki performans sonrasında seyircilerin verdiği oylar ile finale kalan isim Yaşam Hancılar oldu.

O Ses Türkiye yarı finalinde üçlü düelloda Oğuzhan Küçük, Şevval Ekiz, Mehmet Türker arasında idi. Üç yarışmacı arasından finale adını yazdıran Beyazıt Öztürk'ün takımından Şevval Ekiz oldu.

Gecenin son karşılaşmasında Selçuk Erkalaycıoğlu, İsmail Yılmaz, Hasan Koçak düellosu idi. Yarı finaldeki bu düellodan finale kalan isimler Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak oldu.





HANGİ JÜRİDEN KAÇ YARIŞMACI FİNALE KALDI?

O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri Beyazıt Öztürk'ün 3, Ebru Gündeş'in 3, Murat Boz'un 2, Oğuzhan Koç'un 2 yarışmacısı finale kaldı.