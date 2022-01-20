SURVIVOR 2022 ALL STAR KADROSU I Survivor'da kimler yarışıyor? Survivor All Star 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosu...

SURVIVOR 2022 ALL STAR KADROSU - "All Star" sezonuyla ekranlara gelen Survivor 2022'de geçtiğimiz sezonların en iyileri yarışıyor. Survivor 2022'nin başlamasının ardından yarışmacılar da merak konusu oldu. Peki, 2022 Survivor All Star'da Ünlüler ve Gönüllüler takımında kimler var? İşte detaylar...

SURVİVOR ÜNLÜLER👇

Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Adem Kılıçcı, Çağan Atakan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Birsen Bekgöz

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER👇

Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu(ELENDİ), Berna Keklikler, Sude Burcu, Seda Aydemir, Evrim Keklik, Yağmur Banda.