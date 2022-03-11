Merve Aydın kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

Survivor 2022 All Star'ın kadrosu açıklandı. Bir dönem yarışmada oldukça etkili olan Merve Aydın, kadroda bulunan isimler arasında yer aldı. Gelecek sezon Survivor kadrosunda yer alan Merve Aydın ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Merve Aydın kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

👉 MERVE AYDIN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Merve Aydın Filiz, 17 Mart 1990 Bakırköy İstanbul doğumlu, orta mesafe koşucudur. 800 m. açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir. Merve Aydın'ın Instagram hesabı birçok izleyici tarafından merak ediliyor. 'merveaydin90' kullanıcı adıyla Instagram'da olan başarılı yarışmacının tam 781 bin takipçisi bulunuyor.