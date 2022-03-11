Haberler Kimdir SURVIVOR BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR? Survivor Birsen kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2022

SURVIVOR BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR? Survivor Birsen kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2022

Survivor yarışmasında sergilediği performansla ünlenen isimler arasında yer alan başarılı isim Birsen Bekgöz, sosyal medyada gündem oldu. Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alacak olan Birsen Bekgöz ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Birsen Bekgöz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 15:30
SURVIVOR BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR? Survivor Birsen kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2022

Survivor 2022 All Star'ın kadrosu açıklandı. Bir dönem yarışmada oldukça etkili olan Birsen Bekgöz, kadroda bulunan isimler arasında yer aldı. Gelecek sezon Survivor kadrosunda yer alacak olan Birsen Bekgöz ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Birsen Bekgöz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

👉 BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Birsen Bekgöz, evlilik dönemlerinde Birsen Yavuz ve Birsen Engin (18 Ekim 1980, Berlin), Türk kısa mesafe koşucusudur. Enka sporcusudur.

Bekgöz hâlen Türkiye 4x100 ve 4x400 bayrak takımlarının sırasıyla 44.71 (Sema Apak, Meliz Redif ve Nimet Karakuş ile birlikte) 3:29.42'lik (Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) dereceleri 2 Türkiye rekoru sahibidir.

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