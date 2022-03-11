SURVIVOR PARVİZ ABDULLAYEV KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Survivor All Star 2022

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor All Star 2022'de yedek kadronun, yarışmaya dahil olacağı konuşulmuştu. 4 kişiden oluşan yedek kadroda yer alan yarışmacılardan biri de Parviz Abdullayev oldu. Peki, Parviz Abdullayev kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? İşte Parviz Abdullayev ile ilgili tüm bilgiler...

👉PARVİZ ABDULLAYEV KİMDİR?

5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğan Parviz, şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı ve bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edilen Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

2011 itibarilye "Cobra Kickboks Kulübü'ne" liderlik eden Parviz Abdullayev, 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezi'ne katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda Gabala Spor Kulübü'nü de temsil eden sporcu, evli ve 2 oğlu çocuk babası olmakla birlikte, genç olmasına rağmen oğlu Yusif'i de boksta eğitmektedir.

Survivor All Star 2022 kadrosuna dahil olan Parviz Abdullayev, 1.76 boyundadır.