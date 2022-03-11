Haberler Kimdir SURVIVOR AYŞE YÜKSEL KİMDİR? Survivor Ayşe Yüksel kaç yaşında, mesleği ne?

SURVIVOR AYŞE YÜKSEL KİMDİR? Survivor Ayşe Yüksel kaç yaşında, mesleği ne?

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da Atakan Işıktutan, sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda etti. Atakan'ın yerine ise yarışmaya Ayşe Yüksel dahil oldu. Survivor izleyicileri de bu gelişme sonrası Ayşe Yüksel ismini arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki, Ayşe Yüksel kimdir? Ayşe Yüksel kaç yaşında ve mesleği ne? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 15:30
SURVIVOR AYŞE YÜKSEL KİMDİR? Survivor Ayşe Yüksel kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor'a sakatlığı nedeniyle devam edemeyen Atakan'ın yerine gelen yarışmacı belli oldu. Acun Ilıcalı, konseyde gönüllüler takımına gelecek yeni ismin Ayşe Yüksel olduğunu açıkladı.

AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde doğdu. Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde okuyor. Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Ayşe Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilendiğini söyledi.

Ayşe Yüksel mesleği itibariyle sporun içinden gelen bir yarışmacı olarak dikkat çekiyor. Ortaokulda masa tenisi eğitimi alan Survivor Ayşe Yüksel, ortaokul 7. sınıfta haltere başladı ve Türkiye'de 3. oldu. Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçti.

Survivor Ayşe, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadı. Voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladı ve 4 yıldır tenis antrenörlüğüne devam ediyor.

DİĞER
Alişan "Romantizmin doruklarındayız" diyerek paylaştı! Alişan'ın eşi Buse Varol ile paylaşımı kahkaha attırdı! Bu ne hal Buse?
İstanbul'da operasyon! Anahtarlık şeklinde suikast silahları ele geçirildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor