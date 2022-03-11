Seda Ocak kimdir? Survivor Seda kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 Seda Ocak mesleği ne?

Survivor'un eski yarışmacılardan olan Sema Aydemir'in ikizi olan Seda Ocak, 34 yaşında ve aslen Bursalıdır. Eski milli atlet ve antrenör olan başarılı sporcunun iki çocuğu vardır.

SEDA OCAK KİMDİR?

Bursa Kız Lisesi'nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirmiştir.

Rumeli Üniversitesi'nde spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı.







Yarışmaya daha önce katılan Sema Aydemir'in ikiz kardeşi olan Seda Ocak, Survivor'a katılması ile ilgili olarak ise şu sözleri paylaştı:

"Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum."



