SURVIVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR? Kaç yaşında, nereli? Aşkım Burçe Tunay boyu kaç?

Survivor All Star 2022'de Ünlüler ile Gönüllüler takımı arasındaki heyecan tüm hızıyla sürüyor. İki takım da yarışmalardan galip ayrılmak için mücadele ederken, Survivor 2020'de de yarışan eski yarışmacılardan Aşkım Burçe Tunay'ın Survivor All Star 2022 kadrosuna dahil olmuştu.



Yarışmanın 2 Mart 2022 Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde elenen isim Aşkım oldu.



Cumartesi günü ilk eleme adayı Evrim olmuştu. İkinci eleme adayı Aşkım seçilirken, 3. ve 4. eleme adayları Yasin ile Gökhan olmuştu.

Peki, Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Aşkım Burçe Tunay boyu kaç? İşte Aşkım Burçe Tunay ile ilgili tüm bilgiler....



AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

2000 doğumlu Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur. Aşkım Burçe Tunay 1.62 cm boya sahiptir.

AŞKIM BURÇE BOYU VE YAŞI

22 yaşındaki Aşkım Burçe 1.62 boyundadır.

OKUDUĞU OKULLAR:

2006-2010 Kayseri Besime Özderici İlkokulu

2010-2014 İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu

2014-2016 Maltepe Anadolu Lisesi

2016-2018 Kadıköy Final Temel Lisesi

2009-2018 Bilim ve Sanat Merkezi

2018-... Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100 Burslu, İngilizce)

BAŞARILARI:

YURTİÇİ:

2013 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Yıldız Bayan 1.cilik

2014 Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası Yıldız Bayan 3.cülük

2015 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2016 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2017 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik)(Türkiye Geneli 2.cilik)

2018 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 1.cilik

2019 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 2.cilik

YURTDIŞI:

2013 Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası (Bulgaristan)

2016 Avrupa Şampiyonası (Takım: 8.cilik) (İspanya)

2016 Aere Trampoline World Cup 6.cılık (İtalya)

2016 Scalabiscup International Tournament 4.cülük (Portekiz)