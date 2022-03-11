SURVIVOR AYŞIL ÖZASLAN KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Survivor All Star 2022

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor All Star 2022'de yedek kadronun, yarışmaya dahil olacağı konuşulmuştu. 4 kişiden oluşan yedek kadroda yer alan yarışmacılardan biri de Ayşıl Özaslan oldu. Peki, Ayşıl Özaslan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? İşte Ayşıl Özaslan ile ilgili tüm bilgiler...

👉AYŞIL ÖZASLAN KİMDİR?

1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi'nde Dış Ticaret okuduktan sonra New York'ta Berkeley College üniversitesine giderek Ekonomi eğitimi almıştır. Bir dönem Amerika'da yaşamaya başlamış ve kendisine bir işletme açmıştır. Daha sonra tekrar Türkiye'ye dönerek özel bir firmayla anlaşmış ve 7 yıldır bu firmanın Türkiye müdürlüğünü yapmaktadır.

Çocukluk yaşlarından beri spora ilgi duyan ve sporla ilgilenen Ayşıl Özaslan, 20 senedir çeşitli spor dallarıyla uğraşmıştır. Ayrıca Almanca, Rusça, İngilizce olmak üzere 4 dil bilmektedir. Daha önceden Survivor ve Fear Factor yarışmalarına katılmış bir isim olan Ayşıl Özaslan, "Boksun Yıldızları" programına da katılmıştır.

Survivor All Star 2022 kadrosuna dahil olan Ayşıl Özaslan, 1.65 boyundadır.