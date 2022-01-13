MSÜ BAŞVURU KILAVUZU 📌 | Milli Savunma Üniversitesi başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 MSÜ sınavı başvurusu...

Milli Savunma Üniversitesi'ne giriş hayali bulunan binlerce aday, Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın başvuru detaylarını merak ediyor. Haberimizde sınav tarihi, ücret bilgisi, başvuru şartları gibi detaylar da yer alıyor.

👉 MSÜ SINAVI NE ZAMAN? MSÜ SINAV BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

MSÜ başvuruları, 13 Ocak'ta başlayacak ve 9 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek. MSÜ geç başvuruları ise 22 Şubat'ta alınacak.

👉 MSÜ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

👉 ÖSYM BAŞKANINDAN AÇIKLAMA!

"27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-MSÜ Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurular 13 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımıza başarılar diliyorum."