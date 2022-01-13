Haberler Haberler MSÜ BAŞVURU KILAVUZU 📌 | Milli Savunma Üniversitesi başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 MSÜ sınavı başvurusu...

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU 📌 | Milli Savunma Üniversitesi başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 MSÜ sınavı başvurusu...

MSÜ BAŞVURU EKRANI - MSÜ BAŞVURU KILAVUZU | Milli Savunma Üniversitesi'ne giriş yapma hayali bulunan birçok kişi 2022 yılı başvuru tarihlerini merak ediyor. Arama motorlarında birçok kişi MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınavı 2022, Milli savunma üniversitesi sınav başvuru, MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak?, Sınav ücreti ne kadar?, MSÜ sınav ücreti kaç TL, nasıl yapılır? gibi sorgular ile araştırma yapılıyor. Peki, 2022 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte tüm soruların cevapları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 10:28
MSÜ BAŞVURU KILAVUZU 📌 | Milli Savunma Üniversitesi başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 MSÜ sınavı başvurusu...

Milli Savunma Üniversitesi'ne giriş hayali bulunan binlerce aday, Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın başvuru detaylarını merak ediyor. Haberimizde sınav tarihi, ücret bilgisi, başvuru şartları gibi detaylar da yer alıyor.

👉 MSÜ SINAVI NE ZAMAN? MSÜ SINAV BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

MSÜ başvuruları, 13 Ocak'ta başlayacak ve 9 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek. MSÜ geç başvuruları ise 22 Şubat'ta alınacak.

👉 MSÜ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

👉 ÖSYM BAŞKANINDAN AÇIKLAMA!

"27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-MSÜ Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurular 13 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımıza başarılar diliyorum."

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