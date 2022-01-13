MasterChef finalistleri belli oldu! MasterChef'te finale kim kaldı?

MasterChef'te final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor... Yarışmacılar yeni bölümde finale çıkmak adına kıyasıya bir yarış verdi. MasterChef'te en iyi yemeği yaparak ilk finalist olan isim Eren olmuştu. İkinci finalist ise 3 aşamalı zorlu mücadelenin ardından finale çıkan ikinci isim de netleşti. Peki, MasterChef'te finale kim kaldı? MasterChef'te finale hangi yarışmacı kaldı? MasterChef'te ikinci finalist kim oldu?

Final heyecanı öncesinde ilk finalist Eren olurken, Hasan ve Tahsin arasında büyük mücadele oynandı. Peki; MasterChef'te oyunu kazanarak finale kim kaldı?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE SON FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef 2021'de sezonun ilk finalisti Eren oldu. Son finalist ise 12 Ocak Çarşamba günü belli oldu. MasterChef'in ikinci ve son finalisti Hasan oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 ŞAMPİYONU NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MasterChef şampiyonu ise 14 Ocak Cuma günü canlı yapılacak yarışmadan sonra belli olacak.