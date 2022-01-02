Son dakika açıklaması... 💥 MEMUR VE EMEKLİLER DİKKAT❗️ 2022 memur ve emekli zamları ne kadar oldu ve ek zam yapılacak mı? 🔊 TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamı...

2022 memur ve emekli maaşları belli oluyor! Hak sahibi vatandaşlar, maaşlarına ne kadar zam geleceğini merakla bekliyordu... Aralık ayı enflasyon oranının TÜİK tarafından açıklanmasıyla yılın ilk kabinesinde bu meraklar tamamen giderildi ve emekli ve memur kesiminin zamlı maaşlarının ne kadar olacağı sorusu yanıt buldu. İşte ayrıntılar...

"GEREKLİ ZAMLAR VERİLECEK"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Memur ve emekli maaşlarında düzenlemeler yapılarak, vatandaşımızın alım gücünün azalmaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Asgari ücret 4 bin 253 lira oldu. İnşallah memura da gerekli zamlar verilecek" ifadelerini kullanmıştı.

TÜİK'TEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE...

TÜİK verilerine göre, 2021'in ilk 6 ayında (ocak-haziran) 2021 yılının ilk 6 aylık enflayson toplamı 5.45 olarak gerçekleşti. Temmuz-kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönem farkı ise yüzde 10.7 oranında gerçekleşti. Aralık ayı rakamının da ilan edilmesi ile birlikte memur ve emekli maaşı enflasyon farkı zammı, 3 Ocak 2022 tarihinde belli oldu.

Aralık ayında enflasyonun (TÜFE) aylık bazda yüzde 13.58 artış kaydettiği duyuruldu. Böylece 2021 enflasyonu yüzde 36.08 seviyesine ulaştı.

2022 EMEKLİ MAAŞLARI BELLİ OLDU MU? 👀



Yaklaşık 8.5 milyon emekli ve hak sahiplerinin maaşları, 2021 yılının ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 oranında zammı hak etmiş oldu. Zamlı maaşlar 15. Ocak 2022'de vatandaşların hesaplarına yatırılacak.

REFAH PAYI DA GÜNDEME GELEBİLİR

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde (2020-2021) memur ve memur emeklisi vatandaşların 3+3 zam yapılması ifadeleri yer almıştı. Bu yıl aylıklara yapılacak zamlarda yüzde 3'ün yanında enflasyon farkı da uygulanacak. Ek olarak memur konfederasyonlarının talep ettiği refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor.